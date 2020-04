La grand-mère de la fillette martyre de Granby se confie pour une rare fois

La grand-mère de la fillette martyre de Granby s’est ouverte pour une rare fois, lundi, sur cette histoire qui a choqué le Québec au printemps 2019.

Rappelons que le 29 avril 2019, sa petite-fille de 7 ans avait été découverte dans un état critique à l’intérieur de la résidence familiale de Granby et transportée à l’hôpital. Elle est décédée le lendemain.

Dans un entretien sur QUB radio, la grand-maman est revenue sur le comportement manipulateur de son fils et le manque de rigueur de la DPJ dans le dossier.

Mme R (nom fictif afin de protéger l’identité de la fillette) est d’ailleurs «persuadée» que son fils a manipulé la DPJ pour avoir la garde de la fillette.

ÉCOUTEZ le témoignage complet de la grand-mère de la fillette martyre à QUB radio:

Si elle n’a plus de contact avec son fils depuis quelques années, Mme R affirme lui en vouloir, mais tout de même lui pardonner.

«Oui on lui en veut, mais un moment donné, en tant que mère, il faut pardonner si on veut avancer. On n’efface pas ce qui s’est passé, on ne lui pardonne pas le geste comme tel, mais faut avancer» a-t-elle raconté.

Elle a ajouté qu’elle se doutait bien que quelque chose n’allait pas, mais qu’elle n’aurait jamais cru que c’était « si pire que ça».

Au micro de Geneviève Pettersen, Mme R s’est d’ailleurs souvenue que sa petite-fille avait des comportements inquiétants lorsqu’elle lui rendait visite. La grand-mère trouvait aussi la fillette beaucoup trop maigre.

Elle est convaincue que son fils et sa belle-fille, qui est aussi accusée dans ce dossier, privaient l’enfant de nourriture.

«Si toute la gang avait été maigre, j’aurais pu comprendre qu’ils n’avaient vraiment pas d’argent, qu’ils n’osaient pas le demander et tout ça, mais ce n’était pas le cas. Ils étaient assez gras merci. Ce n’était pas la peau sur les os, loin de là», a témoigné Mme R.