Le retour sur les bancs d’école dans le monde

Le premier ministre François Legault doit annoncer aujourd’hui son plan de réouverture graduelle des écoles. Aucun parent ne sera forcé d’y envoyer son enfant toutefois. Pratiquement tous les pays du monde jonglent actuellement avec cette délicate question.

Selon l’UNESCO, seulement une dizaine de petits pays (dont 6 sont des îles d’Océanie) ont gardé leurs écoles ouvertes au cours du dernier mois. Le reste de la planète a décidé de fermer soit localement, soit complètement les écoles à cause de la pandémie de COVID-19. Aujourd’hui, certains ont déjà regagné les bancs d’école, d’autres sont sur le point de le faire. Voici un tour d’horizon des plans de réouverture des écoles dans une vingtaine de pays et régions.

Légende

Ouverture complète

Ouverture partielle

Plan d'ouverture annoncé

Ouverture pas encore prévue

Canada

Québec

Plan de réouverture pour bientôt

Fermeture : 16 mars

Retour : à venir aujourd’hui

-Le premier ministre François Legault a annoncé mercredi que « le retour à l’école ne sera pas obligatoire » et qu’un plan de réouverture des écoles serait dévoilé cette semaine

-Les dates de retour varieront selon les régions

-« L’espacement social » devra être respecté à la réouverture des établissements scolaires

-La plupart des cégeps et des universités ont repris les cours à distance à la fin mars

Alberta

Des diplômes pour ceux qui étaient en voie de réussir

Fermeture : 16 mars

Retour : indéterminé

-Écoles fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire

-Des cours en ligne sont offerts pour les élèves de la maternelle à la 12 année

-Les examens finaux sont annulés et tous ceux qui étaient en voie de réussir obtiendront leur diplôme

Ontario

Les écoles parmi les dernières à rouvrir

Fermeture : 14 mars

Retour : pas avant le 31 mai

-Le premier ministre Doug Ford n’a pas voulu confirmer qu’il mettait fin à l’année scolaire en cours, mais il a déclaré que les écoles allaient être parmi les derniers endroits à rouvrir

Colombie-Britannique

Retour en alternance

Fermeture : 17 mars

Retour : indéterminé

-La Colombie-Britannique étudie la possibilité d’un retour à l’école avec une alternance de jours de classe pour les élèves ou encore des plages horaires différentes (cours le matin pour certains et l’après-midi pour d’autres)

-Les cours en ligne pourraient être privilégiés pour les élèves plus âgés

Nouveau-Brunswick

Année scolaire terminée

Fermeture : 16 mars

Écoles fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire

Retour : pas avant septembre

-Tous ceux qui étaient en voie de réussir leur année passeront au niveau supérieur

États-Unis

Mesures disparates selon les États

Fermeture : presque tous dans la semaine du 16 mars

Retour : inconnu pour la plupart, fin avril pour les autres

-31 États américains ont ordonné la fermeture des écoles jusqu’à la fin de l’année scolaire, 8 autres le recommandent et font la promotion de l’enseignement en ligne

-Les autres États ouvriront leurs écoles soit à la fin avril, soit au début mai

Portugal

Retour des élèves plus âgés

Fermeture : 16 mars

Retour : en septembre (sauf pour les plus âgés au secondaire)

-Pas de retour pour le moment pour les 6 à 15 ans

-Le gouvernement envisage une reprise des cours pour l’équivalent des deux dernières années de secondaire, mais avec une présence physique limitée et seulement pour les cours obligatoires pour l’accès à l’enseignement supérieur et les examens

Espagne

Écoles fermées jusqu’en septembre

Fermeture : à partir du 10 mars selon les régions

Retour : pas avant septembre

-Un comité d’experts mis sur pied à la demande du ministre de la Santé recommande au gouvernement de ne pas rouvrir avant septembre

-Il recommande aussi le port du masque obligatoire, des horaires flexibles et une combinaison de cours en personne et de cours virtuels

Italie

Pas de retour en classe prochainement

Fermeture : 4 mars

Retour : indéterminé

-Le déconfinement débute le 3 mai

-Aucun retour en classe n’est prévu pour l’instant

France

Les parents auront le dernier mot

Fermeture : 16 mars

Retour : à partir du 11 mai

-Le retour se fera sur une base volontaire et sera étalé sur trois semaines

-Une priorité pour les plus jeunes, les élèves en difficulté et les classes qui préparent à un cycle supérieur

-Le gouvernement étudie la possibilité d’avoir une moitié de groupe physiquement en classe, et une moitié à distance

Pérou

Cours virtuels et alternance des jours en classe

Fermeture : 11 mars

Retour : 6 avril et 4 mai

-L’année scolaire a été reportée au 6 avril, date à laquelle les cours virtuels ont commencé pour tous les élèves des écoles primaires et secondaires

-La réouverture pour les cours en personne est prévue le 4 mai avec des jours en alternance

Autriche

Priorité aux finissants du secondaire

Fermeture : 16 mars

Retour : à partir du 4 mai

-Réouverture progressive, les élèves terminant le secondaire reviennent en premier

-Les autres niveaux scolaires retournent en classe le 15 mai

Afrique du Sud

Retour progressif

Fermeture : 18 mars

Retour : début mai

-Des émissions de télévision diffusent du contenu éducatif

-Certains examens ministériels ont été reportés à l’automne

-Les écoles vont rouvrir graduellement, les étudiants seront assis à 1,5 m de distance

-Le retour se fera graduellement, en commençant par les élèves plus âgés

Danemark

Groupes de 10 élèves maximum

Fermeture : 12 mars

Retour : depuis le 15 avril

-Retour graduel en commençant par les écoles primaires et les deux dernières années du secondaire

-Groupes de 10 élèves maximum

-Les horaires des cours ont été réduits dans certaines écoles afin de partager le temps des enseignants

-Les autres élèves du secondaire suivent des cours à distance jusqu’au 10 mai

Allemagne

Quelques retours pour des examens

Fermeture : 16 mars

Date de retour : depuis le 20 avril pour les examens, puis le 4 mai

-Les écoles du cycle supérieur au secondaire ont été autorisées à rouvrir, mais il revient aux États fédéraux de décider

-Certaines écoles ont ainsi ouvert pour les examens

-Les classes reprendront à partir du 4 mai. La priorité est accordée aux élèves qui entreront au secondaire et à l’université

-Chaque école doit présenter un plan de mesures sanitaires et de distanciation sociale

Chine

Retour progressif selon les régions

Fermeture : autour du 20 janvier

Retour : déjà commencé

-Certaines universités dans des régions à bas risque ont déjà rouvert leurs portes

-Retour en classe le 27 avril pour les étudiants qui doivent passer des examens d’entrée

-Retour en classe le 6 mai pour les étudiants de dernière année du secondaire à Wuhan

-Toutes les universités rouvriront en septembre

Japon

Deux vagues de fermetures

Fermeture : 27 février

Retour : 24 mars, puis nouvelle fermeture

-Fin mars, les élèves sont retournés à l’école (dans la cour avec des mesures de distanciation) pour les cérémonies du début de l’année scolaire

-Le 7 avril, le pays a dû déclarer de nouveau l’état d’urgence jusqu’au 6 mai en raison d’une hausse des cas

-Plusieurs écoles et universités ont donc commencé à donner leurs cours par téléconférence

Suède

Écoles primaires toujours ouvertes

Fermeture : les écoles primaires sont restées ouvertes, les écoles secondaires et les universités sont fermées depuis le 18 mars

-Le gouvernement de la Suède recommande l’éducation en ligne pour les élèves du secondaire et les étudiants des universités

-Certains examens ont encore lieu sur place et l’enseignement aux élèves en difficulté peut être fait à l’école

Taiwan

Pas de perturbation causée par la COVID-19

Fermeture : 11 février (début normal de l’année scolaire)

-Retour en classe : 25 février

-La rentrée a été repoussée seulement de deux semaines

-Port du masque, prise de température, désinfection des mains et des souliers avant d’entrer à l’école, séparateurs entre les bureaux des élèves

Corée du Sud

Retour par vagues et enseignement en ligne

Fermeture : 2 mars (c’était le début de l’année scolaire normale)

Retour : dès le 8 avril

-Réouverture 5 semaines plus tôt que prévu

-Enseignement en ligne dans toutes les écoles publiques

-Les élèves plus âgés ont commencé le 8 avril, une deuxième vague d’élèves est de retour depuis le 16 avril, et les plus jeunes (moins de 9 ans) ont recommencé le 20 avril

-Les garderies et maternelles demeurent fermées jusqu’à une date indéfinie