EN DIRECT | Les ministres Lacombe et Roberge font le point

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, et le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, font le point à la suite de l’annonce de Québec de rouvrir progressivement les écoles primaires et les services de garde.

Les enfants pourront reprendre le chemin de l’école dès le 11 mai à l’extérieur de la métropole, puis le 19 mai dans la grande région montréalaise, a annoncé lundi le premier ministre François Legault. Les écoles secondaires, cégeps et universités, eux, n’ouvriront pas avant l’automne prochain.

Le ministre Roberge demande aux parents d’aviser l’école du retour de leur enfant au moins une semaine avant la reprise des cours en classe.

Il encourage aussi les élèves qui ont des difficultés scolaires à revenir en classe si leur santé leur permet.

Les parents pourront récupérer, sur invitation des établissements scolaires, le matériel pédagogique de leur enfant à l'école. Québec est d'ailleurs prête à fournir plus de 15 000 tablettes reliées au réseau LTE aux familles qui en ont besoin.

Les finissants universitaires en éducation pourraient venir prêter main-forte advenant une pénurie d’enseignants, a évoqué le ministre Roberge.

La formation professionnelle aux adultes pourra reprendre avec des demi-groupes et une distanciation de deux mètres.

Des mesures de protection comme l’ajout de panneaux de plexiglas seront installées dans les autobus scolaires afin de protéger les chauffeurs.

Les parents qui décident de ne pas renvoyer leur enfant en CPE ne perdront pas leur place jusqu’en septembre et n’auront pas à payer les frais habituels.

Le nombre d’enfants en services de garde sera limité à la moitié des ratios habituels et à un taux d’occupation global de 30 %.