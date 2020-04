L'Hôpital Sainte-Justine désert

Les taux d'occupation des urgences sont à leur plus bas et les hôpitaux pédiatriques n'y font pas exception.

Ceux qui travaillent à l’Hôpital Sainte-Justine sont unanimes: il n'y a jamais eu aussi peu d'enfants dans l'enceinte de l'établissement.

«Jamais, c'est la première, et même on a des collègues qui sont plus âgés et qui ont vu tout passer par l'urgence Sainte-Justine, et ça, c'est une première», affirme le Dr Antonio Angelo, chef des urgences.

Alors que la pandémie mobilise le Québec entier, Sainte-Justine ne fonctionne qu'à 30% de sa capacité.

«Les hôpitaux pédiatriques sont vides en comparaison avec les hôpitaux adultes et, de façon générale, les enfants sont admis avec leur COVID, pas à cause de leur COVID», précise la Dre Caroline Quach, pédiatre, microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste.

Comme les garderies et les écoles sont fermées, les parcs aussi. Les enfants échappent aux maladies infectieuses et ils se blessent moins en jouant dehors.

«L'époque où le Québec a été le plus en santé, parce qu'ils ne sont pas exposés à plein de virus dans les garderies ou dans les écoles», ajoute le Dr Angelo.

Ironiquement, c'est le retour du beau temps qui pourrait augmenter l'achalandage à l'urgence, pas la pandémie.

«Il y a encore moins de virus, mais il y a de l'asthme qui est présent. Avec la venue des feuilles, il va y avoir de plus en plus d'allergies, d'enfants avec des symptômes d'asthme», poursuit le chef des urgences.

Comme les autres hôpitaux, Sainte-Justine s'était préparé au pire. Dès janvier, on avait commencé à faire des réserves d'équipement médical. Mais on le constate, les jeunes sont pour la plupart épargnés.