Lignes ouvertes à LCN sur les réouvertures scolaires

«Je suis enseignante et je me demande pourquoi les enseignants sont lancés au front alors qu’on n’a pas accès à de l’équipement médical et qu’on sera amené à être proche des élèves?» - Sarah

«C’est une mesure qui va peut-être s’imposer d’elle-même. Il me semble que les enfants de garderie auront peut-être plus peur d’un éducateur masqué que ceux du primaire. Rien n’interdit au professeur de porter du matériel de protection. Les enseignants vont avoir des contacts, il y a quand même des contacts d’adultes dans un milieu scolaire actif.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Le débat fait rage. Le masque, c’est une des mesures qui peut aider. Un outil dans la poche des enseignants, à utiliser. C’est une période d’adaptation et il y a beaucoup de données à regarder. Je pense que c’est faisable.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Lors du transport scolaire des enfants, pour la distanciation, on fait quoi?» - Nathalie

«Des directives scolaires qui seront données. Si on a 12 rangées, il n’y aura pas plus de 12 élèves. Inciter les parents à ne pas avoir recours au transport scolaire et d’accompagner leurs enfants à l’école si possible.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Il n’y a aucune indication sur les écoles privées, est-ce que les parents des écoles primaires privées auront des remboursements?» - Maxime

«À ma connaissance, il n’y a pas eu de directive ministérielle, certaines écoles ont offert des allégements à certains parents. Pour l’instant, pas de directive du ministère.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Des médecins ont sonné l’alarme concernant une forme de syndrome de choc toxique dont souffriraient certains enfants, doit-on s’inquiéter?» - Gaël

«Ça peut être une manifestation de la COVID-19, mais on a besoin de plus de données.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Le retour à l’école serait bénéfique pour mon fils, mais son papa souffre d’asthme et de la maladie de Crohn, est-ce que ça le met à risque?» - Sarah

«Il possède deux conditions qui le mettent plus à risque de complications. Il faut vraiment appliquer les mesures de désinfection, enlever les vêtements, prendre une douche, laver les mains fréquemment, protéger votre conjoint.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Est-ce que les éducateurs sont obligés de retourner au travail?» - Tony

«Si vous n’avez pas de conditions de santé et que votre employeur vous appelle, il faudrait retourner au travail. Si vous avez une condition, vous pouvez demander à être affecté à une autre tâche.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J’ai 74 ans, je suis en bonne santé et je suis brigadier scolaire, dois-je me présenter au travail?» - Serge

«Ça représente un certain risque en raison de votre âge. C’est un risque que vous prenez si vous retournez au travail parce que la distanciation sociale n’est pas toujours possible.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Le mot d’ordre du ministère, vous êtes âgé de 60 ans et plus, pas question de vous retourner dans un milieu avec des enfants. Vous allez pouvoir rester à la maison et vous demeurez admissible à la PCU. Il est possible que votre employeur continue de vous verser du salaire, c’est une possibilité.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Les médecins américains ont observé une hausse des AVC chez de jeunes adultes, est-ce le cas ici?»

«À New York, on a constaté chez des jeunes, dans la trentaine, atteints de la COVID qu’ils présentaient des AVC qu’on retrouve habituellement chez des aînés. On est en train d’explorer. C’est une façon d’alerter l’ensemble de la communauté médicale internationale.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«On remarque des complications thrombotiques, au niveau du cœur, des poumons ou du cerveau. Selon de plus en plus de rapports, ces gens sont plus prônes à faire des caillots, il va falloir suivre et étudier parce que ça peut laisser des séquelles catastrophiques.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Je comprends qu’on veut revenir à la normale, pourquoi prendre la décision d’ouvrir les écoles, ça me semble irresponsable.» - Kenza

«Dans Montréal et Laval, on est encore très prudent. Je suis d’accord sur le court délai entre le 11 mai entre les régions peu touchées et le 19 mai pour une zone qui est très touchée. On nous dit que la plupart des cas sont des gens âgés, donc peu des jeunes et de jeunes adultes. Je trouve aussi que les 8 jours ne sont pas très longs.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»