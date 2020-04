L'Ontario présente son plan de réouverture de l'économie

La relance de l'économie de l'Ontario post-coronavirus se fera en trois étapes, a annoncé le premier ministre Doug Ford lundi sans s'avancer sur une date d'entrée en vigueur de son plan.

À l'image du Québec qui cherche à amoindrir les restrictions mises en place pour lutter contre la propagation de la COVID-19, l'Ontario rêve de relancer son économie, tout en évitant une nouvelle flambée d'infections sur son territoire.

«Personne ne veut davantage que moi qu'on rouvre l'économie, mais nous ne devons pas prendre de risque. Nous l'avons vu, ça ne prend qu'une seule personne [atteinte de la COVID-19] pour en infecter des centaines», a affirmé M. Ford en conférence de presse.

Pour cette raison, l'Ontario a dévoilé un cadre de déconfinement en trois étapes non établies dans le temps. «C'est une carte routière. Ce n'est pas un calendrier», a martelé le premier ministre, qui ne «[donnera] pas de date tant que nous ne serons pas prêts».

Le ministre des Finances, Rod Philips, a renchéri en affirmant que la relance devra se faire «graduellement».

Dans cette optique, la première étape vise à permettre la réouverture des entreprises qui ont été contraintes de fermer leurs portes, si elles peuvent respecter les directives de la santé publique en matière de distanciation sociale. La réouverture les parcs et la reprise des opérations non urgentes dans les hôpitaux sont aussi prévues dans cette première phase.

La seconde prévoit la réouverture d'entreprises dans l'industrie des services, des bureaux et des commerces de détail. De plus grands rassemblements seraient autorités et un plus grand nombre d'espaces de plein air seraient rouverts.

Enfin, la dernière étape consiste en «rouvrir tous les lieux de travail de façon responsable et assouplir davantage les restrictions concernant les rassemblements publics».

L'Ontario est la deuxième province la plus touchée par le coronavirus, après le Québec. On y dénombrait 14 856 cas de COVID-19 et 892 décès en date de lundi.

Le gouvernement Ford a annoncé dimanche que les écoles publiques de la province demeureront fermées au moins jusqu'au 31 mai.