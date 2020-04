Le plan de déconfinement du gouvernent Legault concernant le retour progressif en classe suscite de nombreux commentaires de la part des parents. Plusieurs sont inquiets et veulent garder leurs enfants à la maison. Quelques-uns sont en faveur du retour dans les salles de classe.

Ils se sont exprimés sur la page Facebook du Québec Matin. Voici certains de leurs commentaires.

«Je ne suis pas d'accord. Se servir des enfants comme cobayes. Ils sont restreints depuis le 13 mars, comment savoir qu'ils sont immunisés s'ils ont jamais été exposés?» - Marie-Josée

«Pourquoi ne pas recommencer l’école seulement en septembre et rouvrir les garderies ainsi que les camps de vacances et les parcs et les parents vont juger eux-mêmes de ce qu’ils désirent faire pour leurs enfants. Pourquoi créer encore une autre source de stress qui pourrait être évitée?» - Chantal

«Je ne sais pas pourquoi le monde ne veut pas que les enfants aillent à l’école. Aux dernières nouvelles, je n’ai pas vu d’enfants morts à cause du virus, ils ne vont pas étudier dans un CHSLD» -Stéphane

«Devrons nous choisir entre nos enfants et nos salaires, ça n’a aucun sens!?!?!?La santé des enfants n’a pas de prix !! Je les exposerai oui, mais pas avec 500 autres personnes ! - Chantal. D.

«Puisque moi je vais devoir garder mon enfant chez moi, j’espère qu’ils mettront des mesures en place pour pas que les jeunes qui devront rester à la maison aient du retard.» -Alice

«J'ai plus d'enfants qui vont à l’école, mais si j'en avais, pas ils n’iraient pas! Ils vont servir de cobayes! Avant d'ouvrir les écoles, ouvrez donc les parcs, les espaces verts pour les enfants!!» - Denise

«Beaucoup trop tôt pour l'ouverture des classes. Nous sommes la seule province qui ouvre si vite et sommes la province la plus touchée!!!» - Jean

Pas avant septembre

«J'attends que le gouvernement soit clair dans ses directives et j'attends qu'il soit à l'écoute de la santé publique. Il faut que toutes les conditions gagnantes soient réunies pour que le deconfinement se passe bien.» - Marc

«Non pas avant septembre et je pense a l'école à la maison par la suite ,on va suivre la suite après......... de leur plan. La santé de mes enfants avant.» - Karine

«Moi, je suis grand-maman, j'ai parlé à mes enfants et aucun de mes petits-enfants n’ira à l'école avant septembre. Pour eux, c'est trop vite.» - Linda

«Il est grand temps que les jeunes retournent à l'école! Petit à petit, l'économie va reprendre et les magasins vont ouvrir!» - Frédéric

«Tout à fait d’accord ... bien évidemment avec un suivi serré et des mesures d’hygiène appropriées!» -France

«Moi, j'attends de voir le plan que le Monsieur Legault va nous dévoiler avant de prendre une décision . Je voudrais bien que mon grand puisse terminer son année, mais pas à tout prix.» - Marie-Soleil