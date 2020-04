Composer avec la croissance en temps de pandémie

Malgré la relance graduelle de l’économie québécoise, de nombreuses entreprises ne passeront pas à travers la pandémie, mais d’autres, plus chanceuses, ont plutôt profité des dernières semaines pour connaître une croissance inattendue.

C’est le cas de la boulangerie artisanale Citron Confit de Rimouski. La petite entreprise se spécialise dans la vente uniquement en ligne de pains et pâtisseries sans allergènes.

Au cours des six dernières semaines, elle a vu son chiffre d’affaires être multiplié par quatre. Sa propriétaire affirme avoir connu en quelques semaines la croissance qu’elle espérait au cours des cinq prochaines années. Elle a donc dû s’adapter très rapidement afin de maintenir la cadence.

«Nous on a entamé un virage numérique il y a environ trois ans, a confié Gabrielle Dion qui est propriétaire de la boulangerie Citron Confit. On a décidé de fermer notre boutique et on s’est vraiment concentré sur internet. C’est près de 90 % de notre chiffre d’affaires qui est en ligne.»

Cette dernière estime que «c’est à la fois excitant puis angoissant la période qu’on vit présentement. Oui notre chiffre d’affaires a considérablement augmenté, mais ça nous amène une pression de dire je dois doublement voire triplement travailler pour essayer de maintenir ça».

Le principal défi pour y arriver, c’est celui de la main-d’œuvre, car ce n’est pas évident de recruter des boulangers. L’entreprise en avait déniché un en France, mais la pandémie l’a empêché de venir s’installer dans le Bas-Saint-Laurent.

L’entreprise va donc en attendant former des assistants-boulangers. Un programme lancé par le gouvernement du Québec ces dernières semaines va l’aider financièrement.

«On fait vraiment un gros saut, je me sentais un peu paniquée dans tout ça. Donc le programme arrive juste à point. Je me dis qu’est-ce qu’il me manque pour être capable de faire face à ça », a ajouté Gabrielle Dion.

La boulangerie Citron Confit entend aussi profiter de la crise actuelle pour améliorer son site internet, l’unique lien avec sa clientèle.