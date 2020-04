Des aînés victimes d’âgisme: «Un dérapage qui devient absurde»

Un mois et demi après le début des mesures de distanciation sociale et du confinement, force est d’admettre que des aînés sont victimes d’âgisme dans leurs déplacements quotidiens.

La gériatre Annik Dupras est révoltée par cette situation, où le respect des consignes sanitaires fait bien souvent entrave à celui des personnes âgées.

«Chacun est libre de prendre le risque. Le risque qu’un aîné sorte est un risque associé à lui et à lui seul; ce n’est pas un risque par rapport à la société», martèle Dre Dupras.

Un aîné autonome, qui choisit d’aller à l’épicerie en respectant les mesures de distanciation sociale, n’est pas plus à risque d’attraper le coronavirus qu’un adulte en bonne santé, explique-t-elle sur les ondes de LCN.

Autrement dit, la condition de santé de l’individu est davantage un facteur de mauvais pronostic que l’âge en soi, rappelle Dre Dupras.

Des aînés ostracisés

Dans le cadre de sa pratique, la gériatre entend des témoignages d’aînés choquants en ces temps de pandémie, ce qu’elle qualifie même de «dérapage qui devient absurde».

Le «dérapage» dont il est question est un «contrôle paternaliste» où on retire le droit à l’autonomie et de liberté à des personnes autonomes qui ont peut-être une meilleure santé globale qu’un individu dans la quarantaine ou la cinquantaine qui expérimentent des ennuis de santé chroniques.

Dre Annik Dupras compte plusieurs témoignages de personnes âgées qui se sont fait traiter de manière inappropriée parce qu’ils sortaient à l’extérieur ou qu’ils se présentaient dans un commerce.

«On a même le témoignage d’une personne qui s’est fait ‘’carter’’ et fait refuser dans un commerce, alors qu’ils ne sont pas un vecteur de l’infection. Ils ne sont pas plus porteurs que nous», réitère Dre Dupras.

Il importe, dans tous les cas, de respecter les consignes de distanciation sociale. Ainsi, une personne âgée est autant à risque de contracter la maladie qu’un adulte ou un enfant.

«C’est absurde. Des résidences pour personnes âgées empêchent les aînés de circuler et ils vont moins souvent à l’extérieur que des prisonniers», se désole-t-elle.

Un enjeu d'interprétation

Le problème ne réside pas dans la manière dont la santé publique a établi les mesures de protection, mais bien dans la manière dont l’information a été interprétée par le public, croit fermemement Dre Dupras.

Cette dernière croit qu’il est important de rappeler que les recommandations émises par les autorités sont des consignes et non des lois, et que ces dites recommandations sont applicables pour toutes les personnes vulnérables, peu importe leur âge.

«Si vous faites de la chimiothérapie à 35 ans, on vous recommande d’éviter tout déplacement non-essentiel, mais on ne devrait pas vous arrêter parce que vous sortez faire une course ou prendre une marche dans un parc», décrit la gériatre, soulevant au passage un double-standard.

L’intégralité de l’entrevue de Dre Annik Dupras se trouve en haut de page.