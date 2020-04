Des frais supplémentaires «COVID» dans plusieurs salons funéraires

Deux familles déplorent avoir été contraintes de payer, sans explication, des frais supplémentaires «COVID» allant jusqu’à 500$ parce que leur proche était décédé du virus.

La facture de 400$ que se sont fait imposer les Robert à la suite du décès de Micheline le 19 avril a particulièrement excédé la famille. C’est que la femme de 76 ans avait déjà payé l’ensemble de ses préarrangements funéraires avant de décéder.

Or, lorsque son frère Robert s’est rendu dans une entreprise funéraire de Vaudreuil-Dorion, il a eu la surprise de devoir acquitter une nouvelle facture de 400$. La raison? Les équipements de sécurité.

Robert s’est opposé à ce supplément et c’est aussi adressé à l’Office de la protection du consommateur. «Un contrat c’est un contrat», a fait valoir l’homme qui a finalement eu gain de cause et ne payera pas le 400$ supplémentaire.

Il conseille donc aux gens d’être vigilants et de s’opposer à ce genre de frais. Or, tous n’ont pas eu la force de suivre ce conseil, affligé par la mort d’un proche, victime de la COVID.

Une question COVID

Luisa Ianniciello a vu son père mourir la semaine dernière et a aussi été contrainte de payer des frais supplémentaires de 500$ en raison du virus. «Tout de suite la question était, il est décédé de quoi votre père?», raconte la dame qui dit avoir eu cette question dans les quelques entreprises funéraires qu’elle a appelées.

«C’était comme si on me faisait une faveur de le ramasser parce qu’il était décédé de la COVID», explique Luisa. Dans l’émotion du décès, cette dernière n’a pas eu la force de contester ce montant et a réalisé plus tard en voyant sa facture qu’une telle somme était demandée. «C’est dégueulasse», déplore-t-elle.

Pas interdit

En réaction, la Corporation des thanatologues a d’abord tenu à préciser que les deux entreprises de Montréal et de Vaudreuil-Dorion en question ne faisaient pas partie de leur association.

«Nous sommes la seule association funéraire avec un code d’éthique et de déontologie. Et en date du 27 avril, nous n’avons aucune plainte», assure la directrice Annie St-Pierre. Elle affirme cependant que ce genre de frais n’est pas impossible.

«Nous sommes le dernier maillon de la chaine dans cette crise, mais nous n’avons aucune reconnaissance du système de santé», plaide-t-elle en faisant valoir la difficulté d’obtenir des équipements de sécurité. Par contre, ces frais doivent «être expliqués et détaillés», ajoute Mme St-Pierre.

L’Office de la protection du consommateur indique pour sa part qu’il s’agit d’une situation qui doit être analysée au «cas par cas» compte tenu de la nouvelle situation causée par la crise. «On espère cependant que personne n’exagère dans les circonstances. Le consommateur ne doit pas être placé devant le fait accompli».