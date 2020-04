Émus, des «parents de la COVID» rencontrent leurs jumeaux pour la première fois

Une maman atteinte de la COVID-19 qui a accouché de jumeaux a dû attendre des semaines avant de finalement pouvoir les serrer dans ses bras.

Jen Laubach a vécu une fin de grossesse encore plus stressante qu’à l’habitude. Enceinte de 32 semaines de jumeaux, elle constate que son conjoint tousse sans arrêt.

Et le lendemain, elle perd ses eaux. Le couple décide alors de se rendre à l’hôpital de Troy, au Michigan en vitesse, malgré la condition d’Andre, le futur papa. «Jen a pris les clés et a dit “ok, je conduis”. Et environ 30 secondes après notre départ, notre médecin de famille a rappelé», raconte Andre à CNN.

C’était officiel, il avait le nouveau coronavirus. «Son expression disait “je veux être avec toi, tu le sais, mais physiquement, c’est impossible”», témoigne Jen Laubach. Elle doit le laisser sur le trottoir et se rend seule pour accoucher à l’hôpital.

C’est là qu’elle donne naissance à ses deux fils prématurés : Maksim et Mitch. Mais voilà qu’elle aussi démontre des symptômes de la COVID-19.

«Ils les ont amenés à 15 pieds de moi... Ils les ont nettoyés. J’ai essayé de les apercevoir, juste un petit moment...» se remémore la nouvelle maman.

Heureusement, les bébés n’ont pas attrapé le virus, mais la petite famille a dû patienter des semaines avant de pouvoir être finalement réunie, jeudi dernier.

Quand Max arrivera à la maison, peut-être plus tard cette semaine, la vie sera — presque — de retour à la normale, affirme le nouveau papa.