«On n’est pas sortis du bois», prévient Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a assuré mardi que les mesures de santé publique pour contrer le coronavirus fonctionnent, mais a prévenu qu'«on n'est pas sortis du bois» et qu'il ne faut pas lever toutes restrictions trop vite.

«On fait face à l’une des crises de santé publique les plus graves de l’histoire de notre pays. Et si on lève les restrictions trop vite, on pourrait perdre tous les progrès qu’on a réalisés», a prévenu Justin Trudeau lors de son point de presse quotidien devant sa résidence de Rideau Cottage.

Cette déclaration survient au moment où le gouvernement fédéral s'apprête à dévoiler ses nouvelles projections sur la propagation de la maladie. Justin Trudeau a également indiqué qu'un plan national de déconfinement élaboré avec les provinces, mettant de l'avant un «ensemble de principes communs», est prêt et sera dévoilé «dans les prochaines heures».

Parmi ces ligne directrices, Justin Trudeau a noté la nécessité d'augmenter la capacité de tester les Canadiens et Canadiennes. Actuellement, le pays réalise plus de 20 000 tests par jour, a indiqué le premier ministre.

Ottawa enverra plus de six millions de masques chirurgicaux aux provinces et territoires au courant de la semaine. Le premier ministre a ajouté que plus de 100 000 visières de protection faciale s'ajouteront à ces envois.

C'est par ailleurs aujourd'hui qu'aura lieu la première scéance du Parlement par visioconférence du fédéral.