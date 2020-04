Réouverture graduelle des commerces à partir du 4 mai

Après les écoles et les garderies la veille, le premier ministre François Legault dévoile mardi son plan de réouverture des entreprises.

Suivez le point de point de presse dans la vidéo ci-dessus.

Pour l'occasion, M. Legault est accompagné du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, et du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Les chantiers de construction en génie civil, les entreprises manufacturières et les magasins avec un accès à l’extérieur d’un immeuble pourront rouvrir graduellement en mai, a annoncé Québec.

Les commerces de détail avec une porte extérieure pourront rouvrir à compter du 11 mai dans le Grand Montréal et le 4 mai ailleurs.

L’industrie de la construction rouvrira complètement à partir du 11 mai.

Le gouvernement prolonge jusqu’à la fin du mois de mai la fermeture des commerces de détail le dimanche.

Les pharmacies, les dépanneurs, les stations-service, les restaurants pour les commandes à l’auto ou pour emporter et les épiceries pour les commandes en ligne ou pour la livraison pourront rester ouverts.

Tous ceux qui peuvent faire du télétravail devront continuer à le faire, dit le ministre Fitzgibbon.

Les personnes qui ne respecteront pas la distanciation physique sur les lieux de travail pourront être mises à l’amende par la CNESST, dit le Dr Horacio Arruda.

Les réouvertures progressives des entreprises, des écoles et des garderies ne signifient pas un retour des rassemblements, ont de nouveau prévenu les autorités de Québec. «Il n’y a rien de changé concernant les rassemblements. [...] Faire des partys de famille, on peut s’en passer pour un certain temps», a indiqué François Legault.