La fille d’un patient décédé aux soins palliatifs appelle à l’aide

Rachelle Houde-Simard, qui a perdu son père le 26 avril, demande aux autorités qu’elles fournissent le personnel nécessaire au traitement des patients en soins palliatifs.

Des complications en lien avec un traitement contre le cancer ont forcé Ronald Houde, son père, à être hospitalisé à l’Hôpital du Sacré-Cœur le 12 avril.

Il est décédé le 26 avril, quelques jours après avoir reçu un diagnostic positif de la COVID-19. Il n’était pas atteint de la maladie à son arrivée.

«Les patients en soins palliatifs se faisaient mettre de côté, a expliqué Rachelle Houde-Simard sur les ondes de QUB Radio. Le Pavillon des bâtisseurs, c’est un tout petit CHSLD de 20 lits. Tout ce qui manquait, c’était le personnel. On parle d’une quinzaine de professionnels par jour qui aurait pu faire toute la différence pas juste pour moi, mais pour 20 familles.»

Le 26 avril, un peu avant 20 h, elle a envoyé une lettre émotive au premier ministre François Legault, à la ministre de la Santé, Danielle McCann, ainsi qu’à la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, les suppliant «d’assigner le personnel nécessaire au Pavillon des Bâtisseurs et permettre à vingt personnes en fin de vie de terminer leurs jours dans la dignité».

Son père est décédé dans les moments qui ont suivi l’envoi de cette lettre.

«Mon père ne voulait pas mourir à l’hôpital. Ça faisait trois ans qu’il combattait le cancer, a raconté Rachelle, très émotive. On le savait tous qu’on arrivait à cette étape de la vie. Il nous restait peut-être quelques semaines avec lui. [...] La dernière fois que j’ai parlé à mon père, il me priait de le sortir de là. "Sors-moi d’ici, j’suis plus capable, c’est de la torture." On essayait tout, mais on ne pouvait pas. Ça m’a brisé le cœur, et celui des docteurs aussi.»

Dans le deuil, elle tient à remercier le personnel médical qui a fait tout en son possible pour prodiguer les meilleurs soins dans les circonstances.

«Mon père n’a pas vraiment souffert, du moins physiquement. Je pense que sa souffrance était très psychologique.»