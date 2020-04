13 des 22 victimes en Nouvelle-Écosse ont été abattues

Les enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Nouvelle-Écosse font face à une enquête de longue haleine rarement vue au pays.

Mardi, le superintendant de la GRC Darren Campbell a révélé que son équipe a identifié pas moins de 435 témoins pouvant ajouter des éléments d'information sur le tireur, Gabriel Wortman, qui a fait 22 victimes lors de sa cavale meurtrière qui s'est échelonnée sur environ 13 heures.

Environ la moitié de ces témoins ont été rencontrés jusqu'ici, a précisé le superintendant Campbell. De plus, de nombreuses vidéos de surveillance ont été obtenues et visionnées par la GRC, ce qui a permis de reconstituer les déplacements du suspect.

Par ailleurs, le véhicule maquillé en autopatrouille utilisé par le suspect – qui possédait un total de quatre fausses autopatrouilles – aurait été acquis par ce dernier lors d'un encan tenu au cours de l'automne 2018. La police enquête toujours pour tenter de déterminer comment le tueur a pu se procurer les collants aux couleurs de la GRC qui ornaient la voiture.

«Cinq scènes font toujours l'objet d'une enquête à Portapique et sur le chemin Hunter. Les autres ont été rendues à leur propriétaire», a précisé le superintendant Campbell. Pas moins de 16 scènes de crime sont ou ont été analysées par les enquêteurs.

Pas un acte misogyne

La GRC avait confirmé, la semaine dernière, que Wortman a entamé sa virée meurtrière après avoir battu et séquestré sa petite amie, ce qui a entraîné des questionnements sur les motivations du tueur.

«Je n'ai pas d'information de l'équipe d'enquêteur sur de la misogynie ou de la haine vis-à-vis des femmes de la part du tireur», a toutefois tempéré mardi Darren Campbell.

Gabriel Wortman a tué 13 femmes et neuf hommes, mais en incluant les blessés, le bilan passe à 14 femmes et 11 hommes tués ou blessés, a aussi souligné le superintendant, avant s'ajouter que le tueur a bel et bien semblé viser certaines de ces victimes, tandis que d'autres semblent être le fruit du hasard.

Peu de temps à Portapique

Par ailleurs, la GRC a offert de nouveaux détails sur la chronologie de la tuerie, révélant notamment que Wortman a rapidement quitté Portapique après avoir commis ses premiers crimes. En effet, des images de vidéosurveillance montrent que le denturologiste s'est rendu à un bâtiment industriel de Debert à 23 h 10, et qu'il n'est reparti que vers 5 h 45.

De là, le tueur s'est rendu à Wentworth, où il a notamment abattu deux hommes et une femme vers 6 h 30. «Nous croyons qu'il est entré dans la résidence, qu'il a abattu les victimes et qu'il est demeuré sur place pendant un certain temps», a détaillé la GRC.

Le tueur s'est aussi rendu à une autre résidence de Wentworth où il a cogné à la porte, mais sans insister et sans rentrer à l'intérieur de la demeure.

Des témoins de la cavale du tueur ont assuré avoir entendu des détonations d'armes à feu, mais aussi des explosions à Portapique. Or, la police tente toujours d'établir si le suspect possédait des explosifs, mais les explosions observées pourraient être le fruit de la détonation des munitions que le tueur entreposait dans sa résidence qu'il a incendiée, a évoqué la GRC.