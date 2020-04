Les cinémas souhaitent rouvrir en juin

Même s’ils n’ont pas obtenu le feu vert du gouvernement, les propriétaires des cinémas et ciné-parcs du Québec espèrent toujours pouvoir recommencer à accueillir les cinéphiles d’ici le début de l’été.

• À lire aussi: Les Oscars changent leur règle pour les films en streaming

Dans son plan de déconfinement dévoilé mardi, le gouvernement Legault a confirmé que les secteurs culturels et lieux de diffusion resteraient fermés jusqu’à nouvel ordre. Cette nouvelle n’a pas surpris les propriétaires de cinémas qui ne s’attendaient pas de toute façon à pouvoir rouvrir leurs portes avant la mi-juin.

« Mon plan, à l’heure actuelle, c’est de rouvrir pendant la semaine du 19 juin, a indiqué le président des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo. J’aimerais organiser quelque chose de spécial pour souligner la Saint-Jean-Baptiste avec une programmation 100 % québécoise cette semaine-là. Cela nous permettrait de repartir la machine jusqu’à l’arrivée des premiers gros films américains, en juillet. »

Robin Plamondon, propriétaire des Cinémas Le Clap de Sainte-Foy et Loretteville, planifie aussi l’ouverture de ses salles pour le mois de juin : « Nous ne sommes pas devins, mais on pense que c’est possible de rouvrir en juin. On travaille pour ça », dit-il.

Les propriétaires de ciné-parcs du Québec, qui souhaitaient ouvrir en mai, devront aussi attendre l’arrivée du mois de juin (au moins) avant de pouvoir reprendre leurs activités.

Mesures sanitaires

Dans leurs différents plans de relance présentés au gouvernement, les propriétaires de cinémas ont prévu des mesures sanitaires spéciales pour accueillir leur clientèle en toute sécurité.

« On a déjà installé dans nos cinémas des panneaux de plexiglas pour protéger les employés et les clients, a expliqué le PDG des Cinémas Beaubien et Du Parc, Mario Fortin. On a aussi pris des mesures dans nos salles pour voir comment on peut fonctionner en gardant des distances de deux mètres entre les spectateurs, quitte à utiliser seulement un siège sur trois et une rangée sur deux. On va certainement aussi changer les horaires de projections pour prévoir au moins 30 minutes entre chaque représentation afin de désinfecter les fauteuils et bien nettoyer les salles. Il y a plusieurs mesures sanitaires qu’on est en train de mettre en place. On se prépare... »

- Avec la collaboration de Cédric Bélanger