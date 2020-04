Lignes ouvertes à LCN pour répondre à vos questions

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN.

«Mon épouse travaillait 15 heures semaine au service de garde, elle voudrait quitter son emploi parce que j’ai une maladie pulmonaire. Est-ce qu’elle aura droit à l’aide d’urgence?» - Raynald

«Ça va dépendre de la condition de votre épouse. Elle peut continuer de travailler avec un minimum de 1000$ par mois. Selon Revenu Canada, il faut perdre son emploi. Théoriquement, elle n’aurait pas droit à ce chèque si elle quitte son emploi.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Les enfants qui souffrent d’allergies saisonnières sont-ils plus à risque?» - Maude

«Je n’ai rien vu à ce sujet sur les allergies saisonnières, mais c’est plus difficile de voir s’ils ont des symptômes de la COVID.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Le symptôme typique de l’allergie c’est l’éternuement et ce n’est pas un symptôme de la COVID.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Est-ce que les podiatres, physiothérapeutes et dentistes pourront rouvrir?» - Myriam

«Pas encore, à l’exception des dentistes qui peuvent donner des services d’urgence. Le gouvernement les a classés sous les soins personnels et il n’y a pas encore de date de réouverture.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Ma conjointe fait de la haute pression et du diabète, elle travaille en garderie, est-ce dangereux?» - Alain

«Elle est plus à risque. On se le fait demander tous les jours, ça va prendre un cadre très précis. La directive qu’on applique dans le milieu hospitalier, c’est la personne exposée aux patients qui ne doit pas avoir de facteurs de risque. Les gens qui restent à la maison, ce n’est pas une raison pour enlever des travailleurs.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Pourquoi est-ce qu’on ne désinfecte pas les rues comme en Asie?» - Alain

«La maladie se transmet par gouttelettes, quand elles sont sur l’asphalte, il n’y a plus de chance d’être contaminé. On préfère mettre en place les vraies mesures, lavage de mains, distanciation sociale et maintenant les masques.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Existe-t-il des masques et des gants pour les jeunes enfants?» - Sonia

«Sur le marché en général, je n’en ai pas vu, mais ça doit se trouver dans des hôpitaux pédiatriques. Les masques maison, on peut en faire sur mesure.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je sais qu’il y a beaucoup de petites entreprises qui offrent d’en livrer et d’en confectionner à des prix très raisonnables. Ça se trouve» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je dois retourner travailler, la garderie privée non subventionnée restera fermée, est-ce que j’ai des alternatives?» - Nicole

«Il n’y a pas de solution pour l’instant, j’ai soulevé l’enjeu au ministère de la Famille et on travaille activement. Ça pourrait venir au cours des prochains jours.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Il y a des études sur l’hydroxychloroquine et la colchicine, lequel semble le plus prometteur contre la COVID?» - Stéphane

«Aucun médicament n’est efficace contre la COVID. Aucune étude ne peut justifier de dépenser pour des médicaments.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Je travaille dans une carrosserie, est-ce que c’est le 4 ou le 11 qu’on recommence?» - Richard

«Les carrossiers sont déjà autorisés parce qu’ils font partie des services d’urgence. Toutefois, il doit y avoir des mesures d’hygiène mises en place. Vous êtes déjà autorisés parce que des camions de livraison ont besoin de réparations, par exemple.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je viens d’avoir 60 ans, je travaille dans une garderie. Si je ne retourne pas travailler, quel salaire est-ce que je vais avoir?» - Suzanne

«Le gouvernement recommande que les gens de 60 ans et plus ne reviennent pas au travail. Dans votre cas, ce sera difficile de faire télétravail. Je vous conseille d’avoir une discussion avec votre employeur et si vous n’avez plus de revenu et que vous répondez aux critères de la PCU, vous pourrez y avoir droit.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie