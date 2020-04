Le plan du ministre de l’Éducation pour le retour des enfants du primaire à l’école parait tout à fait «raisonnable» à Mario Dumont. Plusieurs semblent cependant avoir de nombreuses questions quant à la façon de fonctionner en classe avec les petits Québécois; ce qui irrite notre commentateur politique.

• À lire aussi: Réouverture des écoles: mélange d’inquiétude et de confusion

• À lire aussi: Comment fonctionnera le déconfinement des enfants

«Des questions, on va en avoir pour la prochaine année. Si on veut jouer à ce jeu-là que l’on doit répondre à toutes les questions de ce qui pourrait arriver jusqu’à la dernière, on va tous mourir séchés! On ne mourra pas de la COVID, nous allons mourir séchés sur notre plan!» lance Mario Dumont.

«Le virus provoque plein d’imprévus. Ça sera différent dans une petite ou une grosse classe, en ville, en campagne, ... Il faut accepter que localement, les gens vont avoir des directives de la santé publique et qu'ils vont les appliquer selon leur situation. Le ministre ne peut pas avoir une politique pour tous les lavabos des écoles», appuie-t-il.

Hier, les syndicats de l’enseignement se sont fait entendre sur différentes tribunes à la suite du dévoilement du plan Roberge. Mario Dumont considère «triste» et «déplorable», des réactions «aussi agressives» de leur part.

«Les syndicats se sentent un peu floués, car ils disent ne pas avoir été consultés. J’ai vérifié toutes les sources que j’ai me disent que c’est faux, qu’ils ont été en contact avec le ministre Roberge», soutient Mario Dumont.

*** Voyez ce qu’il a à dire concernant les propos des syndicats dans la vidéo ci-haut.