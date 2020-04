Questions et réponses sur la réouverture d'écoles

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Mon fils de 8 ans a des allergies aux graminées et prend le médicament Grastek. Est-ce dangereux qu'il soit en contact avec d'autres enfants?» - Carolyne

«C’est un médicament qui stimule le système immunitaire. Ce n’est pas un immunosuppresseur, c’est le contraire, c’est quelque chose qui stimule. Pour le médicament, il n’y a pas de contre-indication. Si ça lui provoque des difficultés respiratoires, pour cette raison, ce serait justifié de ne pas l’envoyer, mais pas à cause du médicament.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Il y a beaucoup d'inquiétude auprès des éducateurs spécialisés et des techniciennes en services de garde dans les écoles. Que fera le gouvernement pour nous?» - Isabelle

«C’est sûr qu’il va y avoir des mesures qui vont s’appliquer en termes d’accès à l’équipement de protection, si vous le jugez nécessaire. J’imagine que ça va se préciser, le gouvernement se donne le temps de faire les derniers ajustements.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je suis diabétique et mon époux est immunosupprimé. Nous sommes tous les deux âgés dans la soixantaine. Notre petit-fils de 9 ans vit avec nous. Doit-on l'envoyer à l'école ou non?» - Louise

«Ça fait plusieurs éléments. Pour les gens de 60 ans et plus et que vous avez des problèmes de santé, vous avez la possibilité de ne pas retourner au travail. Pour votre petit-fils, le fait qu’il habite avec votre conjoint qui est immunosupprimé, ça devient une situation où ce serait indiqué de le garder avec vous à la maison.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Mon petit-fils de 5 ans souffre d'asthme léger. Est-il préférable qu'il demeure à la maison avec ses parents ou qu'il retourne à la garderie?» - Claude

«Le retour en classe est volontaire. Il y a un facteur de risque selon l’importance de l’asthme de votre fils. C’est votre jugement qui dit: est-ce que je veux prendre un risque?» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je suis enseignante dans une école secondaire. Est-ce à dire que nous ne retournerons pas au travail avant septembre 2020? Serons-nous toujours rémunérés?» - Carmen

«Tous les enseignants à partir du 4 mai, vous devrez être en mesure d’offrir une prestation de travail à 100%. Suivi, télétravail, vous allez continuer d’être rémunéré. À ceux qui ont des enfants d’âge préscolaire, vous aurez accès au service de garde d’urgence.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je suis enseignante dans une école primaire et j'ai 64 ans. Par crainte pour ma santé, aurais-je le droit de rester à la maison lors du retour en classe?» - Johanne

«Tous les membres du personnel scolaire âgé de plus de 60 ans sont invités à rester à la maison. Pas question de vous forcer à retourner en classe.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Un enfant qui ne retourne pas dans sa garderie non subventionnée risque-t-il de perdre sa place?» - Pierre

«Vous ne perdrez pas la place et vous n’aurez pas à payer. Il y a un flou concerne les garderies en milieu familial non subventionnées parce que ces établissements ne sont pas sur le radar du ministère de la Famille. Si la garderie n’ouvre pas ses portes, vous devez vous référer à la plateforme La Place 0-5.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Si un parent enseignant décide de ne pas retourner son enfant à l'école primaire et/ou à la garderie, a-t-il le droit de demander la PCU après le 11 mai?» - Martine

«Si l’école et la garderie n’ouvrent pas et que vous devez rester à la maison, vous êtes admissible à la PCU, si le service est disponible et si l’école a rouvert ses portes, vous ne serez plus admissible.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je suis immunodéprimé et enseignant en deuxième année du primaire. Le retour en classe m'angoisse. Quelles sont mes options?» - Éric

«Le télétravail possiblement. Le ministère de l’Éducation travaille à une liste des maladies qui bénéficieront d’exemptions.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie