Réouverture des écoles : «Il faut oser travailler à l’extérieur de la boite», dit une enseignante

L’enseignante et orthopédagogue Marysa Nadeau, auteure d’une lettre ouverte sur le plan de réouverture des écoles dans le Journal de Montréal, ne mâche pas ses mots à l’égard des instances décisionnelles et syndicales de même que ses propres collègues qui décrient ce retour au travail.

Enseignante du réseau public en milieu défavorisé en Outaouais, Mme Nadeau déplore la représentation syndicale des enseignants et leur reproche d’être continuellement dans une «culture de réaction».

Si le plan de réouverture des écoles ne leur convient pas, qu’est-ce qui les aurait empêché de mettre sur la table un plan de réouverte qui leur convenait d’avance?», se questionne Marysa Nadeau.

«Tout le monde s’attendait qu’un jour ou l’autre les écoles rouvrent, je ne peux pas croire que personne dans nos instances syndicales n’a eu l’idée de prévoir le coup en établissant un plan», déplore-t-elle.

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui regroupe 9 syndicats de la province, a dénoncé sur la place publique ne pas avoir été consulté sur plan de la réouverture des écoles dévoilé lundi par François Legault.

«J’entends beaucoup Sylvain Mallette [président de la FAE] parler de la FAE comme si elle était un chien de garde. J’aimerais mieux que mon syndicat soit un chien guide qui nous ouvre la voie et qui propose des solutions», lance l’orthopédagogue.

Marysa Nadeau estime que son discours est celui d’une majorité silencieuse dans la profession et que bon nombre d’enseignants veulent mettre l’épaule à la roue en cette période de crise. Néanmoins, elle critique vivement les commentaires qui remettent en question la réouverture des écoles.

«Bientôt, ce sera à notre tour, enseignants.es de retourner au travail. Les mots me manquent pour dire à quel point je suis gênée des commentaires les plus virulents et nombrilistes de certains, et trop nombreux collègues, qui décrient ce retour au travail», peut-on lire dans sa lettre ouverte parue mardi.

«Il n’y aura plus rien de pareil. Il faut qu’on ose travailler à l’extérieur de la boite et oui il faut respecter le niveau de vie puisqu’on a tous des enfants dont il faut s’occuper, mais il faut une flexibilité de part et d’autre».