Survivre à la COVID-19... et aux mariages à l’eau

Dire que les temps sont durs pour les détaillants est devenu une triste banalité. Imaginez maintenant le malheur de celui qui, en plus d’être devenu détaillant, a choisi de tout miser sur l’univers du mariage.

• À lire aussi: Subvention salariale d’Ottawa: Sunwing réembauche 1800 employés

• À lire aussi: Des frais supplémentaires «COVID» dans plusieurs salons funéraires

• À lire aussi: Subvention salariale d'urgence: les entreprises peuvent s’inscrire

Ce qui pourrait être une fiction d’horreur est pourtant la réalité du jeune propriétaire de Blandin & Delloye, une boutique pour hommes du Vieux-Montréal spécialisée dans la confection et la vente de complets sur mesure à l’intention des mariés et de leurs invités.

« Je n’aime pas me l’admettre, mais c’est effectivement catastrophique, raconte Cédric Fourny-Delloye. En quelques semaines à peine, nos ventes pourtant bonnes en début d’année se sont littéralement effondrées. Notre chiffre d’affaires s’élève maintenant à zéro dollar. »

C’est la nouvelle normalité. Distanciation sociale oblige en ces temps de confinement, l’ensemble des cérémonies de mariage sur lesquelles il s’appuyait en 2020 ont été annulées ou reportées, au mieux, à une date indéterminée. Idem pour ce qui est des bals des finissants.

Ce créneau particulier (mariages, galas, réceptions, etc.) devait représenter 60% de ses activités. Ne reste plus pour ce tailleur, encore récemment immigré de France, le marché traditionnel, plus compétitif aussi, de l’habit classique de tous les jours.

Mais ce n’est pas tout. Car en plus d’avoir dû fermer ses portes en mars, ce dernier se voit quand même lié par un bail de plus de 3000 $/mois pour la location de l’espace de sa boutique.

« Je veux bien payer. Mais sans trafic ni revenu, comment y arriver ? » se demande-t-il.

Un répit qui ne règle rien

Comme plusieurs dans cette situation, le tailleur et détaillant s’est vu octroyer un report de loyer jusqu’en mai. Un répit certainement bienvenu, mais qui « ne règle rien » à ses yeux.

« Si les détaillants n’obtiennent pas de congé de loyer, ce sera la crise après la Covid-19. Nous ne pouvons assumer seuls 100 % des pertes. »

La Fédération canadienne des entreprises indépendantes n’en pense pas moins. Elle suggère un partage des coûts entre propriétaires et locataires. Et malgré des réserves, notamment en ce qui a trait à sa complexité, le nouveau programme d’aide d’Ottawa est un pas dans la bonne direction, à son avis.

Cédric Delloye salue aussi la tentative. Mais il demeure sur le qui-vive. Car plus que quiconque dans l’industrie du détail, il se doute bien qu’en l’absence de mariages au calendrier de l’été 2020, une reprise – même rapide – risque de s’avérer bien fragile.

«Ce ne sera pas facile, mais nous allons nous en sortir. À court terme, nous allons tenter de limiter la casse. Je suis confiant que nous saurons profiter par la suite de la reprise de 2021.»