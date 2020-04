Un coiffeur québécois sorti du confinement raconte son expérience

Les salons de coiffure sont rouverts depuis lundi dernier au Danemark et les coiffeurs doivent s’adapter aux règles sanitaires tout en gérant un achalandage important au cours des derniers jours.

Christian Deslauriers, un Québécois au Danemark peut en témoigner : le coiffeur qui travaille à Copenhague l’avoue, il travaille beaucoup, mais différemment.

«On est occupé, les gens sont contents de retourner en salon. Ceci dit avec les mesures, il y a un nuage qui plane. Les gens font attention», explique M. Deslauriers en entrevue avec Paul Larocque sur les ondes de LCN mardi après-midi.

Malgré l’achalandage, il le constate : tout le monde ne s’est pas rué dans les salons de coiffure, peut-être par prudence.

Sa façon de travailler a bien changé.

«Fini cet espèce de moment de détente au salon où on allait prendre notre café, où on relaxait et jasait. C’est vraiment beaucoup plus formel. Il y a des règles qui font en sortent qu’on rentre, on se fait coiffer, et on sort», témoigne le professionnel de la coiffure.

Il reconnaît que «le moment spa» existe moins, mais il espère pouvoir le retrouver.

Il explique ne pas porter de masque, mais respecte plusieurs règles.

«Au Danemark le port du masque n’a jamais été obligatoire. Moi personnellement je n’en porte pas. J’ai vu certains barbiers qui travaillent de proche en porter. Ça n’a pas été populaire le port du masque ici. Avec un client on veut créer un moment intime et le masque semble créer une espèce de distance. On fait attention, on se lave les mains, il y a du désinfectant à l’entrée, on ne sert pas de café. Je nettoie la station après chaque cliente », détaille-t-il.

Les mesures de restrictions en vigueur pour lutter contre le nouveau coronavirus avec la réouverture des écoles maternelles et primaires a débuté le 15 avril au Danemark.

Cette ouverture progressive et prudente s'étalera sur plusieurs mois.

Les jeunes des cycles supérieurs devront attendre le 10 mai pour retourner en classe.

