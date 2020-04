«Une école ne doit pas devenir un foyer d’infection»

Il faudra exercer une vigilance de tous les instants pour le retour en classe des enfants du primaire afin qu’une école ne se transforme pas en foyer d’épidémie, prévient l’épidémiologiste Nimâ Machouf.

«Ça me semble tôt encore, mais cependant 70% de l’épidémie est concentrée à Montréal et ses environs, ailleurs au Québec, ils sont prêts pour l’ouverture», nuance la chercheuse.

Dans la grande région de Montréal, où les classes reprendront une semaine plus tard qu’en région donc le 19 mai, on devra redoubler d’ardeur et de surveillance pour voir si on est réellement prêts. «Une semaine plus tard, donc dans trois semaines et le gouvernent a dit pour Montréal, si et seulement si on est prêt pour la réouverture.»

Le gouvernement Legault doit avoir pensé à tout insiste Nimâ Machouf. «On doit être en train de penser à des genres de brigades de protection pour assurer que dans un contexte épidémique aussi énorme que le nôtre, l’infection ne se répande pas. Il faut des genres d’inspecteurs pour vérifier les lieux pour voir ce qu’il faut y apporter comme changements afin que l’ouverture d’une école n’en fasse pas un foyer d’épidémie», conseille l’épidémiologiste.

Que faut-il mettre en oeuvre dans les écoles pour la santé et la sécurité de tous? «S’assurer des façons de faire, des barrières physiques à imposer, de l’aération, etc; tout est à voir.»

Mme Machouf rappelle aussi que le risque quant au coronavirus est moindre pour les petits Québécois. «Les enfants ne sont pas à risque à moins qu’ils aient une maladie chronique ou du surpoids, sinon normalement ils n’ont pas de complications. C’est tout le personnel adulte qui est autour pour faire fonctionner l’école qui peut avoir des problèmes et qui ne se sentira pas en sécurité [si les mesures ne sont pas adéquates]», avance la spécialiste.

Nimâ Machouf a un conseil capital pour le gouvernement. «L'ouverture - classes et économie - doit être accompagnée d’une surveillance très serrée. On va reculer à chaque pas où l’on va constater que ce n’était pas bénéfique. [...] On a eu un raté avec les centres de personnes âgées et il ne faut pas que l’on répète cette même erreur avec l’ouverture des écoles», prévient-elle.