8 millions de cobayes recherchés!

Dès lundi, le déconfinement s’amorce. Richard Martineau trace un parallèle entre ceux qui se portent volontaires afin de tester des médicaments en voie d’être homologués et le plan de relance du Québec.

«Nous recherchons 8 millions de personnes pour tester une théorie qui s’appelle le déconfinement. On fait partie d’une expérience. Quand on teste sur des humains, c’est dans un environnement contrôlé: tu te couches à telle heure, tu manges telle bouffe, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, etc. pour tester le médicament. C’est ça que l’on va devoir faire [avec la réouverture des écoles et de l’économie], affirme le chroniqueur.

«Le Dr Arruda l’a dit, c’est un pari risqué. On ne sait pas où l’on s’en va avec ça. On va improviser au fur et à mesure et on va regarder ce qu’il se passe sous haute surveillance. Tout le monde teste cette expérience tous ensemble au Québec», ajoute Richard Martineau.

Ce dernier implore quasiment les Québécois. «Avec les commerces ouverts, les chantiers de construction qui reprennent, l’école, ... bingo, la vie revient comme avant. Non! Il va falloir être prudent. Il faut que tout le monde respecte toutes les consignes à la lettre, même encore plus, sinon, on va revenir en arrière», prophétise Richard Martineau

*** Voyez l’intégralité de son commentaire dans la vidéo ci-haut