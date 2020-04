«Ça passe ou ça casse!» dit un médecin

Le retour en classe se fera dans toutes les régions du Québec à compter du 11 mai. Une semaine plus tard, les écoles primaires de Montréal emboîteront le pas.

Faut-il s'attendre à une propagation massive de la COVID-19 en raison de la contamination par nos enfants?

C'est ce qu'expose l'Institut nationale de santé publique du Québec en avançant même qu'on risque d'assister à un grand nombre d'hospitalisations chez les adultes de moins de 70 ans.

Le Dr Jean-Philippe Blais, médecin en périnatalité à Trois-Rivières, abonde dans le même sens.

«Ça passe ou ça casse. On va voir l'effet réel du retour en classe de deux à trois semaines plus tard. On verra s'il y a une autre vague. Mais ça se peut fort bien», dit-il.

Selon le Dr Blais, un retour en classe dans les régions les moins touchées dans un premier temps aurait permis d'adapter et d'améliorer les façons de faire au fur et à mesure.