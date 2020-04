COVID-19 : l’épidémie sourit à Loblaw

Les Compagnies Loblaw ont grandement profité de la ruée de consommateurs dans ses épiceries et pharmacies à la suite du déclenchement de l’épidémie de COVID-19 au Canada selon ses résultats du dernier trimestre.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Que faire pour éviter la faillite?

Pour la période de trois mois qui s’est conclue le 21 mars dernier, le propriétaire de la chaîne d’épiceries du même nom, ainsi que des pharmacies Shoppers Drug Mart/Pharmaprix a vu se revenus et ses profits s’envoler.

« Vers la fin du trimestre, la société a connu une demande sans précédent de la part des clients qui se constituaient des stocks en réaction à la pandémie de COVID-19, et le chiffre d'affaires a bondi au cours des deux dernières semaines de mars », a expliqué la compagnie ontarienne par communiqué, mercredi.

Les revenus ont grimpé de 10,7 % par rapport au trimestre correspondant l’an dernier pour s’établir à 11,8 milliards $.

Le bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires s’est accru de 21,2 % comparativement au premier trimestre de l’an dernier pour atteindre 240 millions $. Le bénéfice net dilué par action ordinaire a été de 0,66 $ au premier trimestre 2020, soit un bond de 0,13 $, ou 24,5 %, par rapport à la même période il y a un an.

« Alors que nous poursuivons nos efforts en vue de créer de la valeur à long terme et que nous constatons des changements fondamentaux dans le comportement des consommateurs, nous sommes plus que jamais convaincus de l'importance stratégique de notre position de chef de file en matière de fidélisation, de commerce en ligne et de soins de santé connectés », a affirmé le président du conseil d’administration et chef de la direction des Compagnies Loblaw, Galen G. Weston.