Des réponses à vos questions sur la COVID-19

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Je suis enseignante de mathématiques au secondaire. Ma commission scolaire me demande de rentrer à l'école le 4 mai, mais d'autres collègues dans d'autres secteurs feront du télétravail. Y a-t-il une directive uniforme du ministère de l'Éducation?» - Caroline

«Bien des enseignants se le demandent. Il n’y a pas de directive. Chaque école et chaque commission scolaire va décider du plan de retour au travail. Vous aurez probablement à superviser des élèves. Certains le feront de la maison, d’autres de l’école. Ça dépend de la décision prise par les commissions scolaires qui sont autonomes dans leur décision.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce que le service des ventes chez les concessionnaires automobiles ouvriront en même temps que les commerces au détail?» - Hélène

«Oui, mais faites un peu de magasinage en ligne avant parce que ce n’est pas le temps d’aller essayer plusieurs voitures. Des mesures sanitaires seront déployées.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J'aimerais savoir si les salons de toilettage pourront rouvrir en mai ou si nous devons attendre comme les salons de coiffure?» - Annie

«On doit attendre. Les réouvertures, c’est pour ce qui touche les biens matériels, il n’y a pas de services qui peuvent être offerts pour l’instant.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Qu'arrive-t-il si un enfant n'est pas en mesure de retourner à l'école en raison de sa santé et que les parents doivent retourner travailler. Y aura-t-il une compensation financière?» - Daniel

«Si on se fie à l’esprit de la PCU, si vous répondez aux autres critères, vous pourriez en faire la demande.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je suis enseignante au primaire. Mon conjoint est diabétique, fait de la haute pression et du cholestérol. Dois-je me présenter au travail et quelles sont mes options de revenus?» - Martine

«Il faut offrir si nous-mêmes n’avons pas de conditions de santé préexistantes. Il y aura un guide de la CNESST qui sera produit au cours des prochains jours.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie