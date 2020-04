Desjardins donne plus de 160 M$ pour soutenir la relance de l’économie

Afin de soutenir la relance de l’économie, autant d’un point de vue social que pour les entreprises, Desjardins met sur pied deux nouveaux fonds, dont l’enveloppe budgétaire atteindra un total de 160 M$.

Dès jeudi, les PME ou les organismes pourront faire une demande auprès de leur caisse pour obtenir un coup de pouce financier.

Le Fonds du Grand Mouvement, doté d’une enveloppe de 150 M$, est la nouvelle mouture du fonds de 100 M$ qui avait été lancé en 2016 par l’institution financière. Il a appuyé environ 450 projets dans des régions.

Avec cet argent, la coopérative souhaite maintenant propulser des projets sociaux et économiques qui touchent «l’emploi, la vitalité économique, l’éducation et l’environnement». Chaque caisse au Québec et en Ontario sera responsable de la gestion de son budget, qui variera selon les régions.

«On veut être capable de soutenir la relance de la société. Notre volonté est de garder les organismes et les entreprises en santé. On veut dynamiser les milieux. On ne veut pas se substituer à une mesure gouvernementale», indique Guy Cormier, président et chef de la direction.

Les investissements devraient s’échelonner jusqu’en 2024. Desjardins souhaite également, «dans une autre phase», impliquer davantage ses membres. Ils pourront notamment présenter des projets.

Aide pour les mesures sanitaires

Le second fonds lancé par la coopérative de Lévis vise à aider les entreprises à améliorer leur productivité au cours des deux prochaines années ou à atténuer leur facture relativement aux nouvelles mesures sanitaires nécessaires pour éviter la propagation de la COVID-19.

Le programme du Fonds C aura une enveloppe de 10 M$ et l’aide financière pourra atteindre jusqu’à 10 000 $ par compagnie.

«Ce n’est pas un prêt, c’est un don. C’est vraiment pour aider les entreprises à passer à travers», note M. Cormier. «Nous ne sommes pas dans les grandes corporations internationales, nous sommes dans le tissu économique québécois, soit les PME», ajoute-t-il.

Desjardins précise que son organisation financera 25% de la facture pour des projets de numérisation, d’achat d’équipements, de transformation d’un modèle d’affaires, de développement de marchés, de programmes de soutien psychologique ou pour l’installation de mesures de sécurité.

Les entreprises qui veulent profiter de cette initiative doivent communiquer avec leur centre Desjardins Entreprises.

Autres mesures

Pour encourager l’innovation locale dans l’après-crise, Desjardins, en partenariat avec Google et Bonjour Startup Montréal, lance aussi, à travers la province, un concours dont les participants auront pour objectif de développer des solutions ou des projets socioéconomiques dans trois catégories, soit l’emploi, la santé et l’éducation.

L’aventure se déroulera du 1er mai au 2 juin.

Par ailleurs, la coopérative s’est associée avec la plateforme de sociofinancement La Ruche Québec dans le cadre du programme «Du cœur à l’achat, encouragé par Desjardins» pour mettre de l’avant l’achat local. L’institution financière de Lévis injectera 1 M$.

En fait, lorsque les consommateurs achèteront des chèques-cadeaux auprès de commerces locaux ou feront des dons dans le cadre de campagnes de financement, Desjardins remettra une somme équivalente à des organismes locaux, jusqu’à concurrence de 25 000$.

Six questions pour M. Cormier

Q: En lien avec l’annonce du plan de relance du Québec, mardi, est-ce que Desjardins prévoit rouvrir de nouveau l’ensemble de son réseau?

R: Actuellement, nous avons environ 330 points de service ouverts au Québec et en Ontario. Environ 85% de nos employés (47 000) sont déjà en télétravail. Les membres peuvent communiquer avec nous. Nous regardons différents scénarios, notamment un retour graduel à la normale. Avec 85% de nos employés en télétravail, est-ce qu’il est urgent de ramener tout le monde dans nos locaux? Je pense que cela pourrait être irresponsable de le faire dans un court délai.

Q: Est-ce que le confinement de la population et la COVID-19 vont avoir un impact sur le virage numérique des entreprises?

R: Il y a des fondamentaux qui commencent à émerger. Depuis les cinq dernières semaines, on constate une hausse de 20% à 25% de l’automatisation des transactions. On voit une hausse importante du dépôt direct et du paiement des factures à distance. Il y a des éléments qui vont demeurer. Oui, cela va accélérer la transformation numérique.

Q: Est-ce que cette crise va accélérer la disparition de l’argent? Plusieurs commerces ont annoncé, au cours des dernières semaines, qu’ils acceptaient exclusivement les cartes de crédit ou de débit.

R: Aujourd’hui, entre 20% et 25% des transactions se font avec de l’argent comptant. Il y a encore des entreprises qui travaillent avec de la monnaie. Est-ce que, à long terme, ce pourcentage va diminuer? Oui. Est-ce que cela va s’accélérer? Ce n’est pas clair pour moi. Toutefois, probablement que oui, des gens ou des entreprises vont changer leur comportement.

Q: Est-ce qu’on prévoit prolonger les délais pour les différentes mesures d’allègement annoncées par Desjardins au cours des dernières semaines?

R: Actuellement, pour nos activités d’assurances et bancaires, nous avons eu plus de 500 000 demandes d’allègement. À la mi-juin, on va voir quel est l’état de la reprise économique et sociale. S’il y a des ajustements à faire, on va les faire.

Q: Que pensez-vous du plan de relance de l’économie québécoise?

R: Ce sont des réflexions très mesurées et réfléchies. Je suis rassuré de voir le ministère de l’Économie, de l’Emploi, la santé publique et la CNESST à la même table pour trouver les meilleures solutions. Le volet graduel du plan me rassure aussi. C’est un bon équilibre.

Q: Après cette crise, est-ce que le Canada devra être plus autosuffisant?

R: Lorsque je regarde l’économie du Canada, c’est clair qu’il va falloir repenser le concept d’autosuffisance de nos chaînes d’approvisionnement. Il y a certains secteurs d’activité où on va vouloir être beaucoup plus autosuffisant. On peut penser à la santé et l’alimentation. Il faut accorder une grande importance à cette dimension lors de la relance.