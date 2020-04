Éclosion de COVID-19 à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

Après les CHSLD, le coronavirus étend maintenant sa propagation dans les hôpitaux de la métropole. La COVID-19 s’est infiltrée dans le bâtiment principal du centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont dans Rosemont-La Petite-Patrie forçant le report de plusieurs chirurgies.

Huit unités de soins sur 13 sont aux prises avec une éclosion du virus qui complexifie le déroulement des activités dans tout l’hôpital. De plus, quatre des cinq unités en chirurgies doivent juguler les cas de COVID-19.

Les lits manquent aussi pour les futurs patients. Beaucoup de gens âgés, qui ne sont pas en mesure de réintégrer leur CHSLD, occupent des lits dans l’établissement. Le taux d’occupation de l’urgence est aussi préoccupant avec 115%, ce midi.

Certains types de chirurgies qui nécessitent une hospitalisation sont donc annulés afin d’assurer la sécurité des patients. Les chirurgies d’un jour sont quant à elles maintenues.

«Depuis quelques jours, on freine le volet des chirurgies qui nécessite une hospitalisation, car on pourrait exposer des gens étant donné nos milieux en éclosion. On n'a pas d’unité chirurgicale en ce moment qui demeure froide. Nous allons repartir les activités quand on sera en mesure de le faire dans une aile dédiée et froide», explique la Dre Martine Leblanc du (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

L’hôpital Sacré-Coeur du boulevard Gouin dans l’ouest de Montréal est aussi touché par le coronavirus.

Selon le plus récent bilan des autorités, 12 487 cas de la COVID-19 sont confirmés dans la métropole qui totalise 1039 décès, dont 80% en CHSLD.

Les décès dus au coronavirus à Montréal représentent 61,8 % des morts de la province.