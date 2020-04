Économie et santé sur les lignes ouvertes de LCN

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

• À lire aussi: Lignes ouvertes à LCN pour répondre à vos questions

• À lire aussi: Lignes ouvertes à LCN sur les réouvertures scolaires

• À lire aussi: Lignes ouvertes à LCN: beaucoup de questions sur les masques

• À lire aussi: Les réponses à vos questions sur les lignes ouvertes de LCN

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«J’ai une compagnie d’entretien ménager, est-ce qu’on peut aller faire du ménage résidentiel ou seulement les édifices?» - Lucie

«Il n’y a pas de spécification. On peut tenir pour acquis qu’il est permis d’effectuer des ménages dans des résidences en respectant les règles d’hygiène.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J’habite dans le Bas-Saint-Laurent, ma fille de 8 ans a eu un cancer du rein, est-ce que je peux envoyer ma fille à l’école en toute sécurité?» - Joëlle

«Les reins peuvent causer un problème, ça la met un peu plus à risque. Dans le Bas-Saint-Laurent, il y a peu de cas, c’est une bonne chose. La prudence va peut-être être de mise.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Concernant les enfants asthmatiques, quelles sont les conditions à considérer?» - Pauline

«À peu près 15% des enfants canadiens souffrent d’asthme et de ce 15%, 10% souffrent d’asthme sévère. C’est ceux-là qui ne doivent pas retourner à l’école. Ce sont des enfants qui ne peuvent se passer de leurs pompes, qui prennent des stéroïdes, qui font plusieurs visites à l’urgence par année. Pour l’asthme léger, il n’y a pas plus de complication.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Si j’habite Montréal, puis-je aller passer du temps à mon chalet à Mont-Tremblant?» - Yvan

«Les gens vont pouvoir se rendre dans leur chalet à condition de ne pas sortir de leur terrain. On ne va pas à l’épicerie, on ne va pas magasiner. La location demeure strictement interdite.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J’ai fait une embolie pulmonaire, suis-je plus à risque?» - Luc

«En ce moment, la réponse c’est non. Les embolies n’ont pas été rapportées de manière plus importante. Si vous êtes encore sous anticoagulant, ça vous protégerait. Si vous avez des symptômes d’une embolie, allez consulter.»

«Je suis restaurateur, j’ai 60 ans, est-ce qu’il va y avoir des aides directes pour les restaurateurs?» - Pascal

«Je vous invite à contacter votre institution financière. Je pense notamment à Desjardins qui a lancé un fonds qui fait un don direct aux entreprises qui s’appliquent aux entrepreneurs. Certaines Villes ont aussi des mesures.»

«Les autorités américaines semblent nourrir beaucoup d’espoir avec le remdesivir, pouvons-nous être réellement optimiste?» - Jasmine

«Si le Dr Fauci prend un engagement aussi positif, on peut avoir espoir. C’est seulement quand une étude est publiée qu’on peut voir les paramètres. Oui je pense que c’est quelque chose qui s’annonce positif.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«C’est très irrégulier de sortir des données de cette manière, est-ce qu’il y a des gains financiers, on peut se poser la question. Si ça peut permettre de sortir plus rapidement, c’est très positif, si c’est seulement une diminution minime des symptômes, ce sera à voir.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Est-ce que les bureaux de courtage immobilier dans les tours vont rouvrir et obliger les employés à rentrer travailler?» - Daniel

«Allez voir sur le site de l’OACIQ et on demande de privilégier le télétravail. Toutefois, dans l’entreprise, il peut y avoir certains services prioritaires qui doivent être faits au bureau, je pense notamment à la comptabilité.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Mon mari Gaston a 74 ans et j’ai 67 ans, le premier ministre Justrin Trudeau a annoncé un programme pour les personnes âgées, comment est-ce qu’on peut nous aider?» - Ginette

«Il y a de l’espoir, pour les aînés à faible revenu et pour les aînés, Justin Trudeau a promis de l’aide. Est-ce que le gouvernement va offrir des chèques ou un crédit d’import on l’ignore pour l’instant? On verra au cours des prochains jours ce que le gouvernement fédéral va annoncer.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«On sait déjà que le virus de la Covid-19 est plus mortel que le virus de l'influenza. Mais les chiffres montrent que la situation est moins pire que prévu. Qu'en est-il?» - Paul-André

«On se rend compte que le 100 est peut-être 1000. Ça diminue beaucoup. On est en train de revoir le taux de mortalité en termes de nombre de morts total, le chiffre reste très élevé. Des gens décédés à la maison, quand on fait une recherche, on se rend compte qu’ils étaient malades.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J’ai plus de 65 ans et je compte de l’argent, serait-il préférable que j’arrête de travailler?» - Ginette

«Depuis le début, on dit 70 ans et plus, vous restez à la maison. Le gouvernement du Québec présente sa relance de l’économie et aux enseignants ont dit : 60 ans et plus on ne vous forcera pas. Il y a deux discours, ça crée de la confusion.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Si vous avez une bonne santé et que vous êtes capables d’appliquer les mesures de protection, vous pourriez continuer à travailler en faisant preuve de prudence.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»