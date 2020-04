Itinérance pendant la pandémie: Ottawa verse plus de 21,4 millions $ au Québec

Le gouvernement Trudeau s’est entendu avec le gouvernement Legault pour verser une enveloppe supplémentaire de plus de 21,4 millions $ dans le cadre de son programme de lutte contre l'itinérance.

Ce financement va permettre de prévenir les impacts de la COVID-19 sur les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir, ont fait savoir Ottawa et Québec, mercredi.

«Les Canadiens en situation d’itinérance et ceux qui sont à risque de le devenir courent un risque plus élevé de contracter la COVID-19», a souligné le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen.

L’argent, qui provient du programme fédéral Vers un chez-soi pour l’année 2020-2021, va être dirigé dans toutes les régions du Québec recevant déjà ce financement. Il est réparti comme suit: environ 19,5 millions $pour le volet de financement "Communautés désignées" et près de 1,9 million $ dans les communautés rurales et éloignées.

«L’aide supplémentaire contribuera à assurer la sécurité des personnes qui vivent en situation d’itinérance, que ce soit à Montréal ou ailleurs au Québec, en ces temps de crise sanitaire», a indiqué Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Par ailleurs, Ottawa et Québec ont annoncé que Montréal a reçu une somme additionnelle de 2,2 millions $ par l’intermédiaire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, et ce, en vertu d’une enveloppe de 15 millions $ versée à certaines communautés qui ont dû faire face à des besoins dès les premières semaines de la pandémie.