Le Zoo de Granby prêt à rouvrir de manière responsable

Le Zoo de Granby perd d'importantes sommes d'argent depuis sa fermeture il y a six semaines.

Parmi les dépenses, il faut continuer de prendre soin des pensionnaires, soient des coûts difficiles à sabrer. Ainsi, prolonger l'arrêt des activités du zoo aurait de graves conséquences économiques, selon ses propriétaires.

Fermé depuis le 14 mars, la direction attend de connaître le plan de déconfinement pour l'industrie touristique du Québec.

Les dirigeants disent être prêts à rouvrir ses installations de manière responsable et sécuritaire pour les visiteurs.

Pour ceux-ci, difficile de s’imaginer qu’on leur interdise d’ouvrir pour la saison estivale, comme l’été représente 75 à 80% des revenus annuel du zoo.

Entre-temps, les dépenses s'accumulent. Chaque mois, les 1500 pensionnaires consomment entre deux et trois tonnes de moulée et environ 80 tonnes de foin. Quant aux quatre gorilles, ils mangent près de 200 kilos de laitue mensuellement.

Ces dépenses en nourriture additionnées à celles des médicaments et des soins pour assurer leur bien-être représentent des coûts fixes importants à assumer pendant la fermeture, soit entre 200 000 et 300 000 dollars selon l'organisme sans but lucratif.

Cette année, le zoo ne pourra malheureusement pas recevoir les groupes d'écoliers à compter de la mi-mai.

Le zoo se dit prêt à rencontrer toutes les exigences et mettre en place toutes les mesures sanitaires qui lui permettraient de rouvrir le plus rapidement possible, soient limiter le nombre de visiteurs sur son site, fermer le parc aquatique, fermer les pavillons thématiques et interdire les activités de contact avec les animaux.