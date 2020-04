Les artistes font rayonner la culture d’ici

En cette période de confinement, nombreux sont les artistes à ne pas avoir baissé les bras, à vouloir poursuivre le partage de notre vaste culture. La qualité et l’originalité de leurs initiatives sont le reflet d’une scène artistique forte.

Phil Roy

Certes, les humoristes ne peuvent plus vous faire rire dans l’un des multiples lieux de spectacles de la province. Mais ce n’est pas une raison suffisante pour cesser de raconter des blagues ou de se dilater la rate en groupe, croit Phil Roy. Souhaitant continuer à braquer les projecteurs sur les vedettes de l’humour, l’artiste a eu une idée brillante: créer une salle virtuelle où un animateur et des invités façonnent chaque fois une soirée unique axée sur le rire. Confortablement installés chez eux après avoir confirmé leur présence en remplissant un simple formulaire, les spectateurs peuvent montrer leur binette aux comiques qui s’installent au micro.

-À l’adresse wificomedieclub.com

Ari Cui Cui

Ariane Gauthier n’allait assurément pas passer tout le confinement loin de ses «Petits Biscuits». Celle qui divertit depuis des années les enfants en chantant, racontant des histoires et vivant de palpitantes aventures grâce à son sympathique personnage d’Ari Cui Cui a donc décidé de programmer des rendez-vous matinaux Facebook en direct. Pour un jeune public et les parents, elle aborde d’amusants sujets comme les émotions et les instruments de musique. Immédiatement après, elle propose la lecture d’une histoire via sa chaîne Facebook, redonnant vie à des récits qu’elle a imaginés, mais aussi d’autres œuvres comme la série «Fafounet».

-Sur Facebook à 9 h 40 et sur YouTube dès 10 h.

La troupe de Québec Issime

L’offre est imposante. Presque tous les soirs depuis la mi-mars, un ou quelques artistes de la gang de Québec Issime prennent d’assaut Facebook, en direct, pour offrir gratuitement des concerts intimes, mêlant les genres (pop, classique, country, etc.). Déjà, Marc Hervieux, Philippe Berghella et Emma Lépine ont chanté pour les internautes. Plus de 30 spectacles ont été diffusés depuis le début de cette initiative, des rendez-vous qui ont fait résonner pianos, guitares et violons. Et la liste des interprètes ne cesse de s’allonger.

-Sur Facebook à 20 h 30.

Marc-André Grondin

Pour continuer à briller, le cinéma québécois peut compter sur d’importants alliés. Marc-André Grondin est l’un d’entre eux. Tout le mois d’avril sur son compte Twitter, l’acteur a permis aux internautes d’effectuer un «road trip» virtuel, de sillonner la province en fiction, mais aussi en histoires vraies, donnant une tribune à de nombreuses œuvres en formats court et long. L’occasion est toujours idéale de parfaire sa culture du septième art, mais aussi de redécouvrir des classiques comme «C.R.A.Z.Y.». Joli bonus: son collègue anglophone Jay Baruchel fait la même chose pour le Canada anglais.

-Sur Twitter et à l’adresse Nous-Made.ca.

Les musiciens symphoniques

Si vous ne pouvez venir voir et entendre les rigoureux orchestres québécois, ils viendront à vous. L’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre Métropolitain et l’Orchestre symphonique de Longueuil - respectivement menés par les dynamiques chefs Kent Nagano, Yannick Nézet-Séguin et Alexandre Da Costa - vont à la rencontre virtuelle du public. Ils font résonner les instruments avec autant de panache que lorsqu’on a accès à leurs célébrations en salle. Les concerts gratuits et les participations diverses s’enchaînent, enrichissant ainsi grandement le paysage musical classique et métamorphosant l’ambiance sonore chez soi.

-Sur osm.ca, orchestremetropolitain.com et facebook.com/OSDLConcerts.