Les conservateurs relancent leur course à la direction du parti

Les aspirants à la chefferie du Parti conservateur peuvent reprendre leurs activités de campagne, interrompues en raison de la pandémie, tandis que le nouveau chef du parti sera finalement nommé en août, a annoncé le comité organisateur de la course, tard mercredi soir.

Le Parti a expliqué, sur son compte Twitter, que les membres du parti conservateur pourront voter pour le candidat de leur choix jusqu'au 21 août prochain, ce qui repousse de près de deux mois la date initialement prévue pour l'élection du successeur d'Andrew Scheer.

«Le résultat sera annoncé dès que les bulletins de vote pourront être correctement traités et examinés par les scrutateurs tout en respectant les directives sanitaires en vigueur à ce moment-là», a expliqué le parti conservateur, en précisant au passage que la date du dévoilement de l'identité du nouveau chef dépendra elle aussi des mesures sanitaires qui seront en vigueur à la fin de l'été.

Le Comité organisateur de l’élection du chef avait pris la décision, le 27 mars dernier, de suspendre la course en raison de la pandémie, alors que les candidats étaient partagés sur la question de poursuivre ou d'interrompre leurs activités de campagne. Les deux débats prévus pendant la campagne ce printemps avaient été annulés.

Malgré le report de la date d'élection du nouveau chef, la date limite pour devenir membre du parti et obtenir le droit de vote demeure fixée au 15 mai.

Bisbille interne

Cette annonce survient alors que l'un des candidats à la chefferie, le député fédéral ontarien Derek Sloan, s'est retrouvé à défendre ses critiques contre l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam.

M. Sloan a demandé mardi si la Dre Tam travaille «pour la Chine ou pour le Canada», semblant ainsi soulever un doute sur sa loyauté, ce qui avait même amené certains de ses collègues conservateurs à exiger des excuses.

Le candidat a assuré mercredi qu'il n'était pas dans son intention de remettre en question la loyauté de la Dre Tam. Il juge toutefois qu'elle n'aurait pas dû baser ses décisions sur les données «erronées» fournies par l'Organisation mondiale de la santé et la Chine» qui ont, selon lui, «coûté des vies canadiennes».

«Avec un parcours aussi désastreux, j'appelle à nouveau à sa démission», a écrit Derek Sloan dans une déclaration partagée mercredi soir.

Quatre candidats sont officiellement dans la liste à la course à la chefferie, soit les anciens ministres fédéraux Peter MacKay et Erin O'Toole, Derek Sloan et l'avocate torontoise Leslyn Lewis.