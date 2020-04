Montréal-Trudeau, l’aéroport-fantôme

L’Aéroport international Montréal-Trudeau est plongé dans un silence quasi irréel alors que l’achalandage a énormément diminué en cette période de pandémie mondiale de coronavirus.

Mercredi, on a compté une demi-douzaine de vols, dont cinq vols internationaux, la plupart pour Paris, en France. Aéroports de Montréal (ADM) estime que le nombre de voyageurs va diminuer de 80% entre avril et juin par rapport à l'an dernier.

ADM devrait aussi essuyer une perte de revenus de 35 %. C'est 250 millions $ perdus en frais aéronautiques, en stationnements et en loyer. Les chauffeurs de taxi n’ont pratiquement plus de clients et presque tous les commerces sont fermés. L'aide gouvernementale permet aux autres de survivre.

«Avec ces programmes, peut-être qu'on peut rester ouvert. On peut à peu près payer les factures, les employés», souligne Imad Chahroul, gérant d’un restaurant.

Il faut cependant souligner qu’aucun employé de l'aéroport n'a perdu son emploi grâce au programme canadien de Subvention salariale d'urgence, qui doit prendre fin en juin.

Des craintes subsistent néanmoins du côté de l’Unité des cols blancs d'Aéroports de Montréal.

«On va espérer qu'il ne se passe pas la même chose que l'année passée, indique la présidente Josée Dubois. On a eu 90 membres qui ont été remplacés par de la sous-traitance, donc c'est sûr qu'on est inquiets. Mais on va voir après le 6 juin.»

Il n’est donc pas étonnant, dans ce contexte, que l'aéroport Montréal-Trudeau réduise de 45 % les investissements de 2,5 milliards $ qui étaient prévus. La station du Réseau express métropolitain (REM) restera cependant une priorité.

