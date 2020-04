Un carlin testé positif au coronavirus aux États-Unis

Un chien de type carlin, prénommé Winston, a testé positif à la COVID-19, ce qui en ferait le premier chien à contracter le nouveau coronavirus aux États-Unis, selon The New York Times.

• À lire aussi: Voici comment on teste des tigres pour la COVID-19

• À lire aussi: Deux autres chats infectés à la COVID-19

Ce sont des chercheurs de l’Université Duke qui ont fait la découverte auprès d’une famille de Chapel Hill, en Caroline du Nord. Cette dernière compte trois membres qui ont été infectés par le virus et qui sont désormais rétablis.

Les symptômes du chien n’ont duré que quelques jours et étaient très faibles, soient des éternuements et une respiration plus difficile. Selon ses propriétaires, le symptôme le plus «grave» est qu'il n'ait pas terminé son petit déjeuner un matin.

Les tests préliminaires effectués sur Winston doivent être confirmés par le U.S. Agriculture Department. En attendant, les experts du monde entier s’entendent toujours pour dire qu’aucune preuve probante ne démontre qu’un humain peut transmettre le virus à un animal et vice-versa.

Le président de la American Veterinary Medical Association, Dr John Howe, croit que le chien a probablement liché quelque chose ou quelqu’un d’infecté sans pour autant qu’il y ait présence du virus dans son sang.

Remettant sérieusement en doute le résultat du test, le Dr Howe croit qu’il serait essentiel de faire passer un test d’anticorps à Winston.

«Vos animaux ne vont pas l’attraper», affirme-t-il, en ajoutant que les gens ne devraient pas s’inquiéter.

Notons d’ailleurs que la famille touchée par la COVID-19 et propriétaire de Winston possède deux autres carlins qui ont été testés négatifs au virus.