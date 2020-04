Une première hausse des naissances depuis 2012 au Québec

Les naissances ont légèrement augmenté au Québec l’an dernier, une première depuis 2012, selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

La hausse par rapport à 2018 a cependant été faible: 0,4 %. Environ 84 200 bébés ont ainsi vu le jour l’an dernier dans la province.

Cette croissance s’explique simplement par le plus grand nombre de femmes en âge de procréer. Le taux de naissance par femme a d’ailleurs diminué. Ce taux de fécondité s’est établi à 1,58 enfant par femme l’an dernier contre 1,59 en 2018.

C’est la baisse du taux de naissance chez les femmes de moins de 30 ans qui explique un taux de fécondité moindre en 2019 comparativement à l’année précédente.

Le taux de fécondité en 2018 et 2019 est plus faible que pour les années 2006 à 2017. Le sommet pour cette période a été de 1,73 enfant par femme, en 2008 et en 2009.

Les taux de fécondité ont augmenté dans 11 des 17 régions du Québec. Ils sont toutefois plus faibles dans les régions de Montréal et de Québec que la moyenne provinciale avec moins de 1,5 enfant par femme. C’est dans le Nord-du-Québec que le nombre d’enfants par femme est le plus élevé à 2,6.

L’ISQ souligne que le seuil de remplacement des générations, soit 2,1 enfants par femme, n’a pas été atteint depuis 1970.