Une tente pour recevoir des patients à Verdun

L’Hôpital de Verdun a inauguré une tente, mercredi, qui servira d’annexe à l’établissement afin de désengorger celui-ci.

Il a fallu trois semaines pour la mettre en place, au coût de 700 000 $. Elle pourra accueillir 32 patients qui pourraient être atteints de la COVID-19.

«La mission de l'annexe, c'est vraiment de scinder les patients, de les séparer dans des chambres dès leur arrivée en attendant leur résultat COVID, a indiqué Isabelle Auclair, coordonnatrice clinique à l’Hôpital de Verdun. Il faut comprendre que tous les patients, avant de monter dans une chambre d'hospitalisation, on va savoir s'ils ont la COVID, et on va être capable de prévenir les éclosions de cette façon.»

Un total de 25 patients ont actuellement la COVID-19 dans l’établissement. Ils sont tous concentrés au cinquième étage.

