Attention aux marches près des voies ferrées

Ceux qui habitent le long des voies ferrées peuvent en témoigner: les trains sifflent régulièrement depuis le depuis du confinement, et ce n’est pas sans raison.

De plus en plus de piétons s’aventurent sur les voies ferrées au point où le service d’exo en est perturbé dans la grande région de Montréal.

«Hier [mercredi] a été une journée particulièrement active à ce niveau. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident. Certains oublient qu'il y a toujours du mouvement sur les voies ferrées malgré la période de confinement. Les trains d'exo continuent de circuler, comme les autres trains de passagers et les trains de marchandises», a fait savoir l’organisation.

Au-delà des ralentissements ou perturbations de service que peut engendrer une intrusion sur la voie ferrée, un impact avec un train ne pardonne pas.

«Contrairement à la croyance populaire, quand on marche sur les voies, il est très difficile d'entendre un train approcher. Et même si on le voit, puisqu’on se trouve directement devant, il est très difficile d'évaluer la vitesse à laquelle il approche», ajoute-te-elle.

Un train qui roule à 100 km/h peut mettre en moyenne un demi-kilomètre avant de pouvoir s’immobiliser.

Une personne qui se trouve illégalement sur l’emprise d’un chemin de fer est passible d’une amende de 221 $.