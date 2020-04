Des biscuits pour remonter le moral

Une entreprise montréalaise a décidé d’apporter un peu de réconfort aux pensionnaires et au personnel de résidences pour personnes âgées en distribuant gratuitement 3000 boîtes de biscuits, accompagnées de mots d’encouragement.

«L’idée du projet c’est d’apporter du réconfort aux gens. C’est de là qu’est venue l’idée du petit mot» qui est apposé sur les boîtes et rédigé par la communauté, a expliqué Jonathan Rodrigue, cofondateur et président-directeur général de Still Good, une entreprise locale écoresponsable qui confectionne des collations et souhaite réduire le gaspillage alimentaire.

«La boîte de biscuits c’est une chose, mais de recevoir un mot qui est personnalisé avec le nom de quelqu’un qui a pris le temps de l’envoyer», cela donne vraiment «un côté humain» au geste, a fait valoir M. Rodrigue. Des gens leur disent : lâchez pas, on vous aime, par exemple.»

«Des fois, c’est un petit geste comme ça qui fait la différence dans le quotidien des gens qui sont confinés, qui ne peuvent voir personne, qui ont leur quotidien complètement chamboulé.»

PHOTO COURTOISIE

Remonter le moral

Marie-Lou Leduc, coordonnatrice des activités à la résidence Sélection Île des Sœurs, salue cette initiative dont ont bénéficié 275 résidents, ainsi que la centaine d’employés «qui travaillent très fort dans une situation stressante présentement».

«On a fait la distribution mardi après-midi et on a eu beaucoup de sourires», a relaté Mme Leduc, ajoutant que les résidents apprécient les petits messages aussi. «J’ai même une résidente qui m’a dit que sa journée était plus difficile et que ça venait lui remonter le moral.»

«Même si la famille les appelle et leur envoie des choses, c’est pas tout le monde qui a de la famille non plus. De savoir que des gens de l’extérieur, des inconnus pensent à vous et vous envoient quelque chose, ça fait vraiment chaud au cœur.»

«Ébranlé»

L’idée a germé dans l’esprit de M. Rodrigue après avoir fait l’épicerie pour son grand-père de 90 ans, André Tourville, qui vit en résidence. «C’est une expérience qui a été assez marquante parce qu’on est habitué de le voir régulièrement. Il y a eu le choc de se rendre compte qu’on ne pourrait plus se revoir pour un bon bout (...) Ça m’a ébranlé», a-t-il dit.

Un millier de boîtes de biscuits ont ainsi été données à trois résidences vers la fin mars. Puis, une campagne de sociofinancement, toujours en cours sur la plateforme La Ruche, a été lancée pour couvrir les frais et continuer la distribution. À ce jour, 3000 boîtes ont été remises à huit résidences. Les IGA Louise Ménard ont aussi aidé financièrement. «On contribue à notre manière. On n’est pas là pour faire de l’argent», a assuré M. Rodrigue.