Les chefs héréditaires des Wet’suwet’en vont signer le protocole d'entente

Les chefs héréditaires des Wet’suwet’en ont déclaré jeudi qu’ils vont signer le 14 mai prochain le protocole d'entente qui avait permis de mettre un terme à la crise des blocus ferroviaires.

Cet accord vise les droits et le titre des Wet'suwet'en sur leurs territoires traditionnels, dans le nord de la Colombie-Britannique.

«Nous nous félicitons de la confirmation que les clans Wet'suwet'en aient terminé leur examen du protocole d'entente visant à affirmer et mettre en œuvre les droits et le titre des Wet'suwet'en que nous avons conclu ensemble le 29 février 2020 et qu'ils aient accepté de le signer. Nous nous réjouissons de faire progresser ce travail important visant à mettre en œuvre les droits et le titre des Wet'suwet'en comme trois niveaux égaux de gouvernement», ont indiqué dans une déclaration commune les chefs héréditaires des Wet'suwet'en, le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, Scott Fraser, et la ministre fédérale de Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett.

Avant le début de la crise de la COVID-19, le Canada avait été plongé pendant plusieurs semaines dans une crise marquée par des blocus ferroviaires, notamment au Québec et en Ontario. Ces blocages de voies ferrées, qui avaient forcé la suspension du trafic ferroviaire de marchandises et de passagers, visaient à protester contre le projet de gazoduc Coastal GazLink, passant sur le territoire des Wet’suwet’en.

La signature aura lieu le 14 mai prochain, mais la cérémonie sera virtuelle en raison de la crise sanitaire.

«Il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir dans le processus de négociation convenu dans le protocole d'entente afin de définir la façon dont nos trois gouvernements mettront en œuvre les droits et le titre ainsi que la façon dont nous collaborerons à l'avenir. Au fur et à mesure que les négociations iront de l'avant concernant la mise en œuvre des droits et titre des We'suwet'en, nous avancerons avec transparence et ouverture, et nous nous engagerons davantage avec les groupes des maisons Wet'suwet'en, les Premières Nations avoisinantes, les gouvernements locaux, les intervenants et le public», a-t-on ajouté dans la déclaration commune.