Premier cas de COVID-19 au Nunavut

Le Nunavut a rapporté jeudi un premier cas confirmé de la COVID-19 tandis qu’au pays, il y en a maintenant 53 021, dont 3180 décès.

Jusqu’ici pas touché par la crise sanitaire qui paralyse le pays et le monde, le Nunavut a rejoint les autres provinces et territoires qui rapportent des cas de personnes atteintes du nouveau coronavirus. Ce premier cas, signalé à Pond Inlet, est en isolation et il se porte bien, a-t-on précisé.

Le premier ministre de ce territoire, Joe Savikataaq, a indiqué par communiqué qu’il n’y avait pas lieu de paniquer, soutenant que les autorités étaient prêtes. «Nous demandons à la population de ne blâmer personne, de ne pas avoir honte et de se soutenir les uns les autres pour surmonter la COVID-19 au Nunavut», a-t-il ajouté.

Les autorités de la santé publique au pays ont soutenu jeudi que depuis le début de la crise, plus de 800 000 tests ont été faits et plus de 7 % d’entre eux ont été déclarés positifs.

«La situation s’est quelque peu stabilisée cette semaine tout comme la courbe [de propagation]», a souligné le Dr Howard Njoo, adjoint de la santé publique du Canada.

Au Québec, principal foyer de l’éclosion au pays, on compte 27 538 cas, dont 1859 décès, selon le plus récent bilan.

L’Ontario a fait part jeudi de 459 nouveaux cas, dont 86 décès, pour un total de 16 187 personnes atteintes de la COVID et 1082 décès.

Dans ces deux provinces, des membres des Forces armées canadiennes sont à l’œuvre.

Par ailleurs, 12 nouveaux cas ont été rapportés en Nouvelle-Écosse, cinquième province comptant le plus de cas confirmés de la maladie à coronavirus.

Inquiétudes dans les réserves

Jeudi, les autorités canadiennes ont fait part de leur inquiétude face à la propagation de la COVID dans les réserves et les communautés autochtones. Le ministre des Services aux autochtones, Marc Miller, a parlé de 129 cas de COVID-19, tout en soutenant que les communautés touchées seront soutenues dans leur effort pour combattre le virus.

«Nous continuons de répondre rapidement aux demandes [d’équipement] et de les évaluer dans un délai de 24 heures», a ajouté M. Miller, soutenant qu’Ottawa avait expédié jusqu’ici 628 commandes d’équipements de protections individuelles, comprenant des désinfectants pour les mains, des blouses, des gants et des masques chirurgicaux

La situation au Canada

Québec: 27 538 (1859 décès)

Ontario: 16 187 (1082 décès)

Alberta: 5165 (87 décès)

Colombie-Britannique: 2087 (109 décès)

Nouvelle-Écosse: 947 (28 décès)

Saskatchewan: 389 (6 décès)

Manitoba: 275 (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 258 (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 118

Île-du-Prince-Édouard: 27

Yukon: 11

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 1

Canadiens rapatriés: 13

Total des personnes atteintes par le virus: 53 021

Total des décès: 3180