Propriétaire de deux restaurants, Éric Luksenberg s’impatiente quant à la réouverture de ses établissements.

«Qu’on nous donne une date! Impossible de vivre sans date. Même si c’est dans trois mois, au moins on saura ce qu’on a à faire. Mais qu’on nous donne une date», implore-t-il, en entrevue à Denis Lévesque. Même si on la repoussait, une échéance aiderait le milieu à planifier les prochaines étapes, selon lui.

Le plan de déconfinement annoncé par Québec plus tôt cette semaine ne comporte pas de calendrier clair pour les restaurateurs.

Si plusieurs se sont tournés vers la préparation de commandes à emporter, leur situation est de plus en plus critique. En entrevue plus tôt cette semaine, le chef Jérôme Ferrer évoquait de nombreuses faillites, et même des suicides.

Et si?

Dans l’éventualité où les restaurants pourraient recommencer à accueillir les convives dans leur salle à manger, Denis Lévesque se demande tout de même comment rassurer les gens qui craindront, comme lui, la façon dont leur nourriture a été préparée.

«On va résoudre ça! Vous m’avez donné une super idée monsieur Lévesque, on va mettre des caméras dans la cuisine et on va filmer nos cuisiniers. En permanence, les clients vont voir que nos cuisiniers ont des gants, des tabliers et des masques», s’enthousiasme Éric Luksenberg.

«Vous savez, on n’est pas là pour empoisonner quelqu’un. On a des restaurants où la clientèle est fidèle, on ne va pas la tuer!», dit le propriétaire du restaurant Chez Éric.

Baisse du tourisme

Éric Luksenberg ne s’inquiète pas trop de la baisse du tourisme international dans le Vieux-Montréal dans l’éventualité où il pourrait rouvrir les portes de ses restaurants. Il prévoit que les touristes en provenance des États-Unis ou de l’Europe seront remplacés par des Québécois qui ne pourront partir à l’étranger cet été. «L’un va compenser l’autre. Les Québécois vont dépenser au Québec pour que le Québec s’en sorte», ajoute-t-il.

Quant à la popularité des restaurants pendant l’une des pires crises économiques qu’a connu le monde entier sévit, M. Luksenberg se fait optimiste : «Je crois que s’il n’y a pas d’événements, les gens vont aller, pour relaxer, au restaurant.»