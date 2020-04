Mario Dumont se montre inquiet ce matin. Ce qu’il a entendu de la part du gouvernement hier, quant à la réouverture progressive des régions et la possibilité de se réunir sur des propriétés privées si la distanciation sociale est respectée, est loin de faire son bonheur.

«J’étais d’accord avec le retour à l’école lundi, puis la remise en marche de l’industrie manufacturière mardi, les commerces je trouvais ça vite, mais là ... L’effet cumulatif de tout ça alors que les gens sont tannés d’être confinés, je suis extrêmement inquiet qu’en fin de semaine les gens fassent n’importe quoi et ne respectent plus le confinement», déclare notre commentateur politique.

Il se lance d’ailleurs dans un petit calcul mathématique afin d’appuyer son propos. «1+1 font 2. On est fait-là! Heille, la science de ça n’est pas compliquée. C’est une maladie contagieuse. Deux personnes entrent en contact, un l’a et passe le virus à l’autre. Si t’as pas compris ça, t’es pas fort en science! C’est A,B,C, c’est simple, simple, simple!»

Le relâchement de certaines mesures édictées par les autorités depuis le 13 mars afin de freiner l’épidémie de coronavirus va tout gâcher, soutient Mario Dumont. «On va se demander: Pourquoi une 2e vague de la COVID? Certains vont dire, c’est la faute de l’école, d’autres des commerces ... On ne peut pas se permettre un relâchement généralisé en ce moment», clame-t-il haut et fort.

Mario Dumont avance qu’avec l’arrivée du printemps, les Québécois avaient déjà envie de «régurgiter les mesures de confinement» parce que c’est difficile à vivre. «Si tu ne dis pas un non ferme, si on envoie un paquet de ouin, peut-être, on verra, les gens vont prendre tout ça pour un oui. Je suis préoccupé.»

Notre commentateur politique demande donc au premier ministre de rectifier le tir rapidement. François Legault avait dit que le point de presse quotidien de 13h ne serait plus systématique, mais il y en a un aujourd’hui. Il doit avoir un message extrêmement ferme et clair, parce que ça a glissé», avise-t-il.

