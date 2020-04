Syndrome inflammatoire chez l'enfant: un spécialiste fait le point

De nombreux enfants qui auraient été en contact avec le nouveau coronavirus ont développé une maladie inflammatoire grave. Des cas ont été signalés en Europe, mais aussi ici. Pour l’instant, il reste difficile de faire un lien de causalité.

«Pour l’instant, on ne sait pas à Montréal. En Europe, des collègues ont décrit des symptômes inflammatoires très sévères chez l’enfant et ils ont trouvé que ces enfants avaient été infectés par la COVID ou étaient en train d’être infectés», explique le Dr Elie Haddad, chef du service d'immunologie et de rhumatologie pédiatrique à l'Hôpital Sainte-Justine.

Après avoir entendu parler de ces cas, il a réalisé que de jeunes patients ont vécu des symptômes similaires dans les dernières semaines.

«Chez ces patients on avait cherché de la COVID et on ne l’avait pas retrouvé, mais peut-être qu’ils l’avaient et que c’est après leur infection qu’ils ont fait ce syndrome. On est en train de se dire qu’il y a des patients qui font des réactions inflammatoires après la maladie», poursuit le spécialiste.

Une équipe de chercheurs de l’Hôpital Sainte-Justine, dont fait partie le Dr Haddad, travaille sur une étude sur ces symptômes.

«La bonne nouvelle, c’est que ces patients, dans la majorité des cas, ont très bien répondu au traitement, que ce soit en Europe ou chez nous. Les traitements habituels fonctionnent bien», assure le Dr Haddad.

Les traitements auxquels il fait référence sont ceux utilisés pour traiter la maladie inflammatoire qui ressemble à la maladie de Kawasaki, un syndrome vasculaire dont la cause reste indéterminée.

«On n’a pas encore tout compris de cette maladie. On n’est même pas sûr quand on en fait le diagnostic parce qu’il n’y a pas de critères définitifs. On a l’habitude de voir des cas typiques et des cas atypiques», affirme-t-il.

«Il est plausible d’imaginer qu’un virus comme la COVID puisse donner ce genre de syndrome, mais ce sont des hypothèses encore.»

Pour les parents, il faut surveiller certains symptômes comme une très forte fièvre qui durerait depuis plus de cinq jours sans arrêt, l’apparition d’une éruption cutanée, la présence d’un imposant ganglion, les lèvres fissurées et des conjonctivites. «Ce sont vraiment des enfants qui ne sont pas bien», précise le Dr Haddad.