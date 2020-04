Un centre de dépistage de la COVID-19 ouvre à Montréal-Nord

Au lendemain du signal d’alarme lancé par les députés libéraux provinciaux de Montréal-Nord, Saint-Michel et Rivière-des-Prairies face à la COVID-19 qui gagne dangereusement du terrain dans leur secteur, les autorités de la santé publique annonce qu’on va accroître les tests de dépistage pour les citoyens symptomatiques.

• À lire aussi: La situation est «préoccupante» à Montréal

À compter du 1er mai 2020, le Centre de dépistage du territoire sera ouvert à la population symptomatique habitant Montréal-Nord.

Des tests sont déjà effectués au centre de dépistage situé sur le terrain de l’hôpital Rivière-des-Prairies. Mais dès vendredi, on va en faire plus, on pourrait passer d’une trentaine de tests par jour, à possiblement 100 par jour.

Toutefois, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal demande aux citoyens de prendre rendez-vous avant de se présenter à la clinique en composant le 514 644 4545.

Si vous correspondez aux critères, on vous donnera rendez-vous. Ce centre de dépistage est ouvert sept jours sur sept.

« L’élargissement de la capacité de dépistage permettra d’obtenir un meilleur portrait de la situation sur le territoire. Des liens avec les organismes du territoire seront aussi réalisés pour rejoindre la population et faire connaître les services’ », indique le CIUSSS.

En date de mercredi, Montréal-Nord était l’arrondissement le plus touché avec plus de 1100 cas et le taux le plus élevé de personnes infectées au prorata de la population.