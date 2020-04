Un comité de relance souhaite l’ouverture des salles d’ici l’été

Une quinzaine d’acteurs du milieu du septième art, propriétaires de cinémas, distributeurs et producteurs de films, ont joint leurs voix jeudi matin pour souhaiter et planifier une réouverture des salles de cinéma d’ici l’été.

L’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), Cineplex, Entract Films, Les Films Séville, ITEM 7, MK2 Mile-End et le Regroupement des distributeurs indépendants de films du Québec font notamment partie du groupe.

Ce Comité de relance du cinéma au Québec, à l’initiative de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec et de la Corporation des salles de cinéma du Québec, mise sur trois grands axes pour orchestrer la reprise des activités dans leurs institutions : les opérations et l’hygiène, la programmation et la promotion.

«Les membres du comité croient pouvoir mettre en place toutes les mesures nécessaires pour une réouverture en juin, et ce, en toute sécurité», peut-on lire dans un communiqué.

Cinéma québécois

Les propriétaires de cinéma structurent déjà des façons de faire qui pourront assurer une distanciation physique et des mesures d’hygiène et d’étiquette respiratoire adéquates dans les salles. Un plan établi en ce sens sera validé auprès des autorités de santé publique et ajusté au besoin, afin d’offrir aux Québécois «une sortie culturelle en toute sécurité», a souligné Éric Bouchard, président de la Corporation des salles de cinéma du Québec.

« Lorsque les premières mesures ont été annoncées, avant la fermeture complète des cinémas, nous étions capables d'opérer en respectant une capacité de 50 % dans nos installations et le tout se déroulait très bien. Nous pouvons donc assurer au public que nous serons prêts à rouvrir nos portes et que la santé de tous demeurera notre priorité», a ajouté Éric Bouchard.

Puisque nombre de sorties de films ont été reportées dans les dernières semaines, le bassin de titres disponibles sera plus limité qu’à l’habitude au moment de la réouverture des cinémas. Une emphase particulière sera donc alors mise sur les productions québécoises, classiques et populaires, et celles sorties plus tôt dans l’année qui ont souffert d’un manque de visibilité en raison de la pandémie. Des nouveautés seront ajoutées dès que possible.

En entrevue au «Journal de Montréal» plus tôt cette semaine, Vincent Guzzo, président des Cinémas Guzzo, manifestait son intention de rouvrir les portes de ses établissements dans la semaine du 19 juin et de mettre sur pied une programmation spéciale, entièrement québécoise, pour souligner la Saint-Jean-Baptiste.

Mario Fortin, PDG des Cinémas Beaubien et Du Parc, avait pour sa part fait valoir que certaines mesures sont déjà en cours d’implantation (panneaux de plexiglas pour protéger les employés et les clients, procédé de distanciation dans les salles, changement des horaires de projection, etc) pour respecter les recommandations de la santé publique.