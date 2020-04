Un monument honorera la mémoire de la fillette martyre de Granby

La Ville de Granby veut ériger un monument au centre-ville en mémoire de la fillette martyre, décédée dans des circonstances tragiques le 30 avril 2019 à l'âge de seulement 7 ans. Le maire Pascal Bonin en a fait l'annonce jeudi à l'occasion du premier anniversaire de ce triste drame.

«C'est un échec pour la société, c'est inacceptable. Souvent, nos échecs, on a tendance à les mettre de côté et essayer de les cacher, alors que c'est tout à fait le contraire. Cette petite fille-là doit demeurer vivante. Son courage et sa vie, qui a été très difficile, il ne faut pas qu'elle soit oubliée, bien au contraire», a dit le maire Bonin.

En attendant ce monument, la croix et l'arbre plantés pour rendre hommage à la fillette à la suite à son décès se tiennent toujours bien droits devant la maison où le drame est survenu. Cette croix, c'est Nancy Maloney qui l'a conçue et installée l'année dernière, et le hasard de la vie a fait que c'est elle qui demeure depuis quelques mois dans cette même maison.

«C'est une journée émotive pour moi. On pense à la petite chaque jour. Pour nous et pour les gens du quartier, c'est important que cette croix demeure en place pour qu'on ne l'oublie jamais», a indiqué Mme Maloney.

«Rien n'a changé»

Cette mort tragique a mis en lumière les défaillances majeures du système de protection de la jeunesse. Le gouvernement avait alors promis de grands changements, en plus de s’engager à ce que ce décès ne soit pas survenu en vain.

La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse a été mise en place et des budgets ont été débloqués, entre autres 47 millions $ pour embaucher des intervenantes.

«Malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé depuis un an», a déploré Andrée Poirier, présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), qui représente les intervenantes à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

«On manque de bras, a-t-elle poursuivi. Le risque d'échapper un enfant, comme cette pauvre fillette, est encore bien présent.»

Un sondage réalisé par l'APTS auprès de ses membres en Estrie révèle que près de 90 % des intervenantes considèrent que leurs conditions de travail se sont soit détériorées ou sont demeurées inchangées depuis un an. Même que 30 % songent à changer de vocation.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, admet qu'il reste du travail à faire, mais constate pour sa part que beaucoup de progrès a été réalisé dans la dernière année.

«On a embauché 600 intervenantes à la DPJ, le nombre d'enfants en attente d'évaluation est passé de 3700 à 1800. Je continue de dire qu'il ne devrait pas y avoir d'attente, mais on est sur la bonne voie. On a aussi revu les méthodes de travail pour agir en amont.»