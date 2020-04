Une jeune famille de Saguenay a vaincu la COVID-19

«C'est moi qui a ramené ça à la maison», avoue d'entrée de jeu, le Saguenéen Michaël Coulombe.

Le père de famille de 31 ans est infirmier au CHSLD de la Colline, le plus important foyer d'éclosion de la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il a su qu'il avait contracté le virus lorsque les autorités régionales de la santé ont décidé de tester tous les employés de l'établissement le 11 avril dernier.

Sans le savoir, il avait déjà infecté tous les membres de sa famille, soient sa conjointe et ses trois enfants âgés de deux, de sept et de huit ans.

Dans les premiers jours de la maladie, il n'avait aucun symptôme.

«C'est stressant l'inconnu, de ne pas savoir ce qui va arriver à ta famille», précise celui qui souffre d'asthme sévère.

«La petite a eu un virus aux poumons bébé et à toutes les fois qu'elle est malade, elle fait de la grosse température et ça tombe dans les poumons. Mais finalement elle s'en est très bien tirée et moi aussi. La seule affaire que j'ai eu c'est comme un gros rhume», a-t-il expliqué à TVA Nouvelles.

Après la panique de l'annonce, Michaël et sa conjointe ont choisi de traverser cette épreuve ensemble.

«On s'est dit qu'on allait se soutenir, qu'on allait le vivre avec les enfants une journée à la fois, le plus calmement possible et le plus positivement possible», affirme sa conjointe et la mère de ses trois enfants, Mélissa Rivard.

Le virus s'étant attaqué à ses poumons, elle est celle qui a été le plus affectée.

Cette dernière a dû recevoir des traitements d'inhalothérapie contrairement à ses enfants.

«Les enfants eux n'ont rien eu, ça super bien été, explique-t-elle. Y'a juste pour la plus petite qu'on était plus inquiets parce qu'elle fait de l'asthme aussi, mais finalement elle n'a même pas eu de toux. Elle a fait une journée de fièvre seulement. Même mon garçon ne comprenait pas pourquoi il devait aller passer le test.»

Témoigner pour donner espoir

Le couple a accepté de témoigner pour donner espoir à la population et la rassurer.

«Ce n'est pas vrai que ça va mal pour tout le monde, assure la mère de famille. Je ne dis pas que ça n'a pas été difficile. On a eu aussi nos moments où on était plus inquiets, mais on est restés calmes et surtout, on avait de l'aide et on était bien entourés.»

La famille a pu compter sur le soutien des autorités de la santé publique qui les a contactés à chaque jour depuis trois semaines, en plus de leur confirmer que leurs enfants pourront retourner à l'école le 11 mai.

«Nous on a fait le choix de les retourner à l'école, mais si on n'avait pas eu la COVID, peut-être que notre choix aurait été totalement différent, mentionne Mélissa. Je me mets à la place d'autres familles et je peux comprendre que ça fasse peur et on ne peut pas les juger. Et je vous assure que mes enfants, même s'ils l'ont eu, ils sont au courant qu'ils devront quand même appliquer toutes les mesures pour protéger les autres. C'est un virus inconnu et on ne sait toujours pas si on peut l'avoir une deuxième fois.»

Michaël Coulombe, lui, est impatient de retourner auprès de ses aînés.

Il a obtenu la confirmation ce jeudi qu'il peut retourner au front puisque toute la famille peut maintenant se considérer guérie.

Ses deux derniers tests de dépistage sont négatifs.