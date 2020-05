5 M$ de pertes par jour dans l'industrie du golf

Avec les retards entraînés par la pandémie de la COVID-19, l’industrie du golf du Québec essuiera des pertes gigantesques. À compter d’aujourd’hui, elle perdra 5 M$ par jour jusqu’à l’ouverture des parcours, a appris en primeur Le Journal.

Devant les délais gouvernementaux pour obtenir le feu vert cette semaine, les différents groupes de l’industrie ont planché sur les scénarios touchant leur trésorerie. Or, il s’avère que les coffres seront dégarnis de 800 M$ en 2020, a calculé la Table de concertation de l’industrie du golf.

En entrevue avec Le Journal de Montréal hier, elle a tiré la sonnette d’alarme. À l’économie du Québec, ce sport contribue à hauteur de 2,48 G$ du produit intérieur brut.

Le compteur des pertes financières tourne maintenant à grande vitesse à travers les quelque 340 clubs de la province.

Privés des tournois, des événements de collectes de fonds, des réceptions et des mariages jusqu’à la fin de l’été, les clubs voient partir en fumée des revenus dont ils ne peuvent se passer. Le gravy pour soulager la clientèle et les membres, imagent certains directeurs généraux.

Moment crucial

« L’industrie tombe dans un moment critique. On sait que les opérations sont échelonnées sur six mois dans notre secteur, soit de mai à octobre. À partir de demain (aujourd’hui), les clubs passent à la caisse », a expliqué le président de l’Association des clubs de golf du Québec (ACGQ), Martin Ducharme, assis à cette Table de concertation, et directeur général du club Château-Bromont.

« Les dépenses sont énormes, a-t-il ajouté. On doit maintenant aller jouer dans nos marges de crédits, un endroit où on ne voulait pas aller. »

Les frais fixes peuvent varier de 400 000 à 1 M$, témoignent des dirigeants de clubs sondés par Le Journal de Montréal.

Le directeur général d’un complexe de la région de la Capitale-Nationale a d’ailleurs chiffré ses pertes nettes à plus de 200 000 $, alors qu’aucune balle n’a encore été frappée sur ses parcours.

Il n’y a pas que l’argent. Le drame touche aussi les employés. Aux pertes financières s’ajoutent tristement les 20 000 emplois perdus dans la province, surtout dans le secteur de la restauration. Alors que les pavillons des clubs demeureront fermés lors du lancement de la saison, le personnel des salles à manger sera remercié. Il s’agit de 38,5 % des 52 000 emplois dans cette industrie.

« C’est énorme. C’est douloureux, tant pour ces employés que pour nous, a réagi Ducharme en avançant ses chiffres. On travaille pour ramener 32 000 emplois sur le plancher le plus vite possible. Nous pensons aux régions et villages où les clubs sont des employeurs importants. »

En attente du signal de départ

En pleine tempête depuis le début de la semaine en raison du manque d’information transmis, la Table de concertation a redressé la barque. Dorénavant, elle donnera l’heure juste et collaborera avec sa clientèle.

Elle a d’ailleurs cogné à la porte de sept ministères au fil de la semaine pour faire état de sa situation précaire.

Comme les amateurs, les acteurs de cette industrie ont hâte de lancer leur saison, mais ils doivent attendre le feu vert de la Santé publique, qui a son dossier et son protocole d’ouverture entre les mains. Ils n’ont d’autre choix que de s’y conformer et d’attendre. Le scénario d’un lancement en mai n’est pas encore écarté.

Un club tombe au combat

Comme on apprend à marcher avant de courir, le plan de relance devait viser les grandes structures de la société. L’annonce de la levée progressive des barrages routiers est vue comme un pas dans la bonne direction, surtout vers les régions touristiques, pour l’industrie du golf.

Mais déjà, un club est tombé au combat. Le club l’Estérel, dans les Laurentides, a annoncé qu’il n’ouvrirait pas ses portes et agitait définitivement le drapeau blanc.

Combien des 340 clubs au Québec la COVID-19 poussera-t-elle dans le précipice en 2020 ?

Il est encore trop tôt pour y répondre. Ceux dans une situation précaire auront de grandes décisions à prendre.

« On fera l’autopsie de cette saison à l’automne, a souligné Ducharme. Comme pour les autres secteurs, il y a des fermetures à prévoir. »

À ne pas faire sur un parcours*

Ne pas se présenter plus de 30 minutes avant le temps de départ réservé

Ne pas se présenter au 1er trou avant son temps de départ

Ne pas toucher à l’équipement d’un autre joueur (balle, bâton, marqueur, gant, etc)

Ne pas partager une pièce d’équipement avec un autre joueur

Ne pas partager une voiturette avec un compagnon de jeu résidant à une autre adresse

Ne pas toucher les fanions

Ne pas serrer la main des compagnons de jeu

Ne pas se rassembler après la ronde au fameux « 19 e trou »

trou » Le golfeur ne doit pas se présenter au parcours en cas de symptômes ou de test positif à la COVID-19

* Mesures proposées lors du lancement de la saison

Les pertes 800 M$